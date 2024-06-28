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ВС РФ попытались открыть еще один фронт, но им стало больно — Коваленко

Происшествия 11:40   28.06.2024
Александр Коваленко
аналитик группы "Информационное сопротивление"
ВС РФ попытались открыть еще один фронт, но им стало больно — Коваленко Скриншот

Они решили не идти на Казачью Лопань, где для них будет «второй Волчанск», а решили сделать «небольшой эпический победный марш» в районе Сотницкого Казачка… Для них там было очень много неожиданностей. Итак, российские оккупанты все же попытались открыть еще один фронт. Но им от этого стало больно.

Автор: Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление"
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 11:40;

  • Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Они решили не идти на Казачью Лопань, где для них будет «второй Волчанск», а решили сделать «небольшой эпический победный марш»…".