ВС РФ попытались открыть еще один фронт, но им стало больно — Коваленко

Они решили не идти на Казачью Лопань, где для них будет «второй Волчанск», а решили сделать «небольшой эпический победный марш» в районе Сотницкого Казачка… Для них там было очень много неожиданностей. Итак, российские оккупанты все же попытались открыть еще один фронт. Но им от этого стало больно.