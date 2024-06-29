Вперлися в оборону ЗСУ і зупинились – Машовець про «наступ РФ» на Харківщині

Армія РФ здобула початковий успіх на Куп’янському напрямку, зайнявши Котлярівку та Іванівку, однак наразі «зав’язла у тактичній зоні». Про це повідомив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець в етері 5 каналу.

«Ну я вже неодноразово казав, що головною метою, очевидно, було просування противника у бік Білого Колодязя, Великого Бурлукав межах приховування дезінформації щодо дійсної мети цих наступальних дій на Харківському напрямку. Вони розповсюджували ту тезу, що «зараз будемо відрізати Харків», «будемо заходити західніше Харкова через Богодухів», що вони «спробують повторити наступ 43-го року, часів Другої світової війни радянської армії» на цьому ж напрямку. А насправді, очевидно, що цілю був вихід на тили нашого Куп’янського угрупування, яке зараз обороняється в районі Куп’янська, Дворічної, Синьківки, Степової Новоселівки і так далі», – зазначив Машовець.

Однак, за його словами, окупанти зав’язли в боях у прикордонні Харківщини, так і не змогли форсувати річку Вовча в районі Вовчанська.

«Так, вони зав’язали бої за місто, вклинилися в місто, частину його захопили, але далі… Створили навіть допоміжний напрямок, оце на Липці. Ну і що все вийшло? Вперлися в першу позицію головного рубежу оборони ЗСУ і зупинилися», – заявив аналітик.