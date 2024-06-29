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СОУ продвинулись в центре Волчанска и вернули позиции вблизи Купянска — ISW

Общество 07:32   29.06.2024
Виктория Яковенко
СОУ продвинулись в центре Волчанска и вернули позиции вблизи Купянска — ISW

Украинские защитники недавно отбили позиции на севере Харьковщины, а также вернули утраченные позиции на линии Купянск-Сватово-Кременная. Об этом свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW) в сводке за 28 июня.

По данным аналитиков, украинские воины продвинулись в центре Волчанская вдоль улицы Героев Чернобыля.

«Командир украинского батальона беспилотников, действующий на Харьковском направлении, 28 июня сообщил, что ситуация на севере Харьковской области стабилизировалась и что российские силы не добились значительного прогресса примерно с 12 июня. Также он заявил, что российские силы используют на Харьковском направлении как штурмовые подразделения «Шторм», укомплектованные плохо обученным персоналом, так и регулярные российские части. По его словам, российские силы быстро пополняют свой состав в этом районе, несмотря на значительные потери. Бои в районе Волчанска и внутри него 28 июня продолжались», — говорится в сводке.

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Карта: ISW

Кроме этого, украинский источник изданию «Forbes» заявил, что российские войска, возможно, потеряли почти всю 83-ю воздушно-десантную бригаду на Харьковском направлении из-за значительных потерь и отказа личного состава воевать. ISW не выявил никаких доказательств этого утверждения и считает его преувеличенным.

Аналитики также сообщили, что СОУ недавно вернули утраченные позиции на линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры, опубликованные 28 июня, показывают, что ВСУ недавно вернули утраченные позиции к югу от Кременной и к востоку от села Терны.

«28 июня российские войска продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Однако подтвержденных данных по продвижению российских войск в этом районе нет. Российский военкор утверждал, что войска РФ продвинулись в районе Степовой Новоселовки и Серебрянского леса, но ISW не нашел подтверждения этих утверждений», — добавили аналаитики.

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Карта: ISW

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2024 в 07:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники недавно отбили позиции на севере Харьковщины, а также вернули утраченные позиции на линии Купянск-Сватово-Кременная. Об этом свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW) в сводке за 28 июня.".