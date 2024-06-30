Синегубов: ударов по Харькову за сутки не было, в области четверо пострадавших
Четыре человека пострадали от вражеских обстрелов Харьковщины 29 июня, три из них — в Дергачах, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, ударов по Харькову не зафиксировано.
16:35 в Сеньковском лесничестве Купянского района из-за обстрела загорелась хвойная подстилка.
В 16:03 враг нанес удары по Дергачам. Зафиксировано попадание КАБа возле дома. Повреждены гараж, хозяйственная постройка, окна пятиэтажного дома. Вторая авиабомба попала в землю в поле. Пострадал мужчина, от госпитализации отказался. Третье попадание было по территории предприятия, а четвертое — в огород, частично разрушен частный дом, еще по меньшей мере десять поврежденных. Пострадали две женщины.
13:08 в селе Одноробовка Богодуховского района в результате обстрела повреждены админпомещение фермерского хозяйства и магазин. В 10:00 в Одноробовке был поврежден частный дом.
В 11:00 произошел артобстрел Купянска-Узлового. Поврежден частный дом, ранения получила 69-летняя женщина.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2024 в 08:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре человека пострадали от вражеских обстрелов Харьковщины 29 июня, три из них — в Дергачах, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".