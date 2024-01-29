Впритул обстріляли позиції РФ під Куп’янськом: роботу воїнів показав Сирський

Танкісти 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади впритул наблизились до позицій окупантів на Куп’янському напрямку та виконали бойову роботу.

Відео влучної роботи воїнів опублікував Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

«Сміливість, відчайдушність та вміння діяти в умовах небезпеки стало ключем до успішного завдання», – зазначив Сирський.