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Впритул обстріляли позиції РФ під Куп’янськом: роботу воїнів показав Сирський

Суспільство 17:41   29.01.2024
Вікторія Яковенко
Впритул обстріляли позиції РФ під Куп’янськом: роботу воїнів показав Сирський

Танкісти 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади впритул наблизились до позицій окупантів на Куп’янському напрямку та виконали бойову роботу.

Відео влучної роботи воїнів опублікував Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

«Сміливість, відчайдушність та вміння діяти в умовах небезпеки стало ключем до успішного завдання», – зазначив Сирський.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 17:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Танкісти 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади впритул наблизились до позицій окупантів на Куп’янському напрямку та виконали бойову роботу.".