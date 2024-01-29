Шість ворожих бліндажів та склад знищили дрони харківських воїнів (відео)
Бійці роти ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр за допомогою FPV-дронів знищили шість ворожих бліндажів та склад матеріально-техічного забезпечення противника на Бахмутському напрямку.
«Як би вправно окупант не заховався, наші професійні пілоти все одно його знайдуть», – написав командир роти Юрій Федоренко.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: ахиллес, Бахмутсвое, блиндажи, дрони, знищили, направлення;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 21:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці роти ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр за допомогою FPV-дронів знищили шість ворожих бліндажів та склад матеріально-техічного забезпечення противника на Бахмутському напрямку.".