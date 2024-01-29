Шість ворожих бліндажів та склад знищили дрони харківських воїнів (відео)

Бійці роти ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр за допомогою FPV-дронів знищили шість ворожих бліндажів та склад матеріально-техічного забезпечення противника на Бахмутському напрямку.

«Як би вправно окупант не заховався, наші професійні пілоти все одно його знайдуть», – написав командир роти Юрій Федоренко.