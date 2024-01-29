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Шість ворожих бліндажів та склад знищили дрони харківських воїнів (відео)

Події 21:33   29.01.2024
Вікторія Яковенко
Шість ворожих бліндажів та склад знищили дрони харківських воїнів (відео)

Бійці роти ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр за допомогою FPV-дронів знищили шість ворожих бліндажів та склад матеріально-техічного забезпечення противника на Бахмутському напрямку.

«Як би вправно окупант не заховався, наші професійні пілоти все одно його знайдуть», – написав командир роти Юрій Федоренко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 21:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці роти ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр за допомогою FPV-дронів знищили шість ворожих бліндажів та склад матеріально-техічного забезпечення противника на Бахмутському напрямку.".