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Чоловіка з гранатою затримали в метро Харкова працівники поліції

Події 08:10   19.07.2023
Оксана Якушко
Чоловіка з гранатою затримали в метро Харкова працівники поліції

1229 звернень від громадян про правопорушення та події отримали протягом доби співробітники поліції, повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

У вестибюлі станції метро «Проспект Гагаріна» працівники відділу поліції в метрополітені виявили 41-річного мешканця міста Кривий Ріг. Він зберігав при собі гранату Ф1. Наразі правоохоронці проводять подальшу перевірку.

4 особи перевірять за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності на Харківщині.

3454 транспортні засоби на у пошуках нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах перевірили правоохоронці спільно з військовослужбовцями.

Правоохоронці склали 3 адміністративні протоколи щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Тривають роботи з обстеження та розмінування населених пунктів. Вибухотехніки Національної поліції України з початку деокупації обстежили територію загальною площею близько 3 477,355 га.  Вилучили 30 490 вибухонебезпечних предметів, знищили – 5 664.

Усього з початку деокупації зареєстрували 8439 воєнних злочини, з яких  найбільше 7724 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 646 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Читайте також: У Харкові чоловік біля магазину погрожував підірвати гранату: подробиці

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 08:10;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1229 звернень від громадян про правопорушення та події отримали протягом доби співробітники поліції, повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.".