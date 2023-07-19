Чоловіка з гранатою затримали в метро Харкова працівники поліції

1229 звернень від громадян про правопорушення та події отримали протягом доби співробітники поліції, повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

У вестибюлі станції метро «Проспект Гагаріна» працівники відділу поліції в метрополітені виявили 41-річного мешканця міста Кривий Ріг. Він зберігав при собі гранату Ф1. Наразі правоохоронці проводять подальшу перевірку.

4 особи перевірять за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності на Харківщині.

3454 транспортні засоби на у пошуках нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах перевірили правоохоронці спільно з військовослужбовцями.

Правоохоронці склали 3 адміністративні протоколи щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Тривають роботи з обстеження та розмінування населених пунктів. Вибухотехніки Національної поліції України з початку деокупації обстежили територію загальною площею близько 3 477,355 га. Вилучили 30 490 вибухонебезпечних предметів, знищили – 5 664.

Усього з початку деокупації зареєстрували 8439 воєнних злочини, з яких найбільше 7724 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 646 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.