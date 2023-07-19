Чоловіка з гранатою затримали в метро Харкова працівники поліції
1229 звернень від громадян про правопорушення та події отримали протягом доби співробітники поліції, повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.
У вестибюлі станції метро «Проспект Гагаріна» працівники відділу поліції в метрополітені виявили 41-річного мешканця міста Кривий Ріг. Він зберігав при собі гранату Ф1. Наразі правоохоронці проводять подальшу перевірку.
4 особи перевірять за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності на Харківщині.
3454 транспортні засоби на у пошуках нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах перевірили правоохоронці спільно з військовослужбовцями.
Правоохоронці склали 3 адміністративні протоколи щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.
Тривають роботи з обстеження та розмінування населених пунктів. Вибухотехніки Національної поліції України з початку деокупації обстежили територію загальною площею близько 3 477,355 га. Вилучили 30 490 вибухонебезпечних предметів, знищили – 5 664.
Усього з початку деокупації зареєстрували 8439 воєнних злочини, з яких найбільше 7724 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 646 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 08:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1229 звернень від громадян про правопорушення та події отримали протягом доби співробітники поліції, повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.".