Мужчину с гранатой задержали в метро Харькова сотрудники полиции

1229 обращений от граждан о правонарушениях и событиях получили в течение суток сотрудники полиции, сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

В вестибюле станции метро «Проспект Гагарина» сотрудники отдела полиции в метрополитене обнаружили 41-летнего жителя города Кривой Рог. Он хранил при себе гранату Ф1. Правоохранители проводят дальнейшую проверку.

4 человека проверят по подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и проведении пропагандистской деятельности в Харьковской области.

3454 транспортных средств проверили в поисках нелегального оружия и наркотических веществ на блокпостах правоохранители совместно с военнослужащими.

Правоохранители составили 3 административных протокола в отношении водителей за управление автомобилем «под мухой».

Продолжаются работы по обследованию и разминированию населенных пунктов. Взрывотехники Национальной полиции Украины с начала деоккупации обследовали территорию общей площадью около 3 477,355 га. Изъяли 30490 взрывоопасных предметов, уничтожили – 5664.

Всего с начала деоккупации зарегистрировали 8439 военных преступлений, из которых больше 7724 по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и 646 – по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.