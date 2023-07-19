Мужчину с гранатой задержали в метро Харькова сотрудники полиции
1229 обращений от граждан о правонарушениях и событиях получили в течение суток сотрудники полиции, сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.
В вестибюле станции метро «Проспект Гагарина» сотрудники отдела полиции в метрополитене обнаружили 41-летнего жителя города Кривой Рог. Он хранил при себе гранату Ф1. Правоохранители проводят дальнейшую проверку.
4 человека проверят по подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и проведении пропагандистской деятельности в Харьковской области.
3454 транспортных средств проверили в поисках нелегального оружия и наркотических веществ на блокпостах правоохранители совместно с военнослужащими.
Правоохранители составили 3 административных протокола в отношении водителей за управление автомобилем «под мухой».
Продолжаются работы по обследованию и разминированию населенных пунктов. Взрывотехники Национальной полиции Украины с начала деоккупации обследовали территорию общей площадью около 3 477,355 га. Изъяли 30490 взрывоопасных предметов, уничтожили – 5664.
Всего с начала деоккупации зарегистрировали 8439 военных преступлений, из которых больше 7724 по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и 646 – по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 08:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1229 обращений от граждан о правонарушениях и событиях получили в течение суток сотрудники полиции, сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.".