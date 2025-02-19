Гуртувати країну треба не навколо прізвищ, а навколо ЗСУ – Береза
Є три пункти, по яких у нас повинен бути консенсус. 1. Вибори сьогодні неможливі. Вони зруйнують країну. А це те, що хоче Путін. 2. Будь-які розмови сьогодні про Майдан не лише не конструктивні, а й безглузді. Подібний протест не лише розколе країну, а і допоможе Росії реалізувати свій план зі знищення України. 3. Гуртувати країну треба не навколо прізвищ чи політичних сил, а навколо ЗСУ.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: береза, выборы, ЗСУ, Майдан;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 09:33;
Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Є три пункти, по яких у нас повинен бути консенсус. 1. Вибори сьогодні неможливі. Вони зруйнують країну. А це те,…".