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Гуртувати країну треба не навколо прізвищ, а навколо ЗСУ – Береза

Політика 09:33   19.02.2025
Борислав Береза
екснардеп
Гуртувати країну треба не навколо прізвищ, а навколо ЗСУ – Береза

Є три пункти, по яких у нас повинен бути консенсус. 1. Вибори сьогодні неможливі. Вони зруйнують країну. А це те, що хоче Путін. 2. Будь-які розмови сьогодні про Майдан не лише не конструктивні, а й безглузді. Подібний протест не лише розколе країну, а і допоможе Росії реалізувати свій план зі знищення України. 3. Гуртувати країну треба не навколо прізвищ чи політичних сил, а навколо ЗСУ.

Автор: Борислав Береза, екснардеп
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 09:33;

  • Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Є три пункти, по яких у нас повинен бути консенсус. 1. Вибори сьогодні неможливі. Вони зруйнують країну. А це те,…".