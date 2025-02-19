Гуртувати країну треба не навколо прізвищ, а навколо ЗСУ – Береза

Є три пункти, по яких у нас повинен бути консенсус. 1. Вибори сьогодні неможливі. Вони зруйнують країну. А це те, що хоче Путін. 2. Будь-які розмови сьогодні про Майдан не лише не конструктивні, а й безглузді. Подібний протест не лише розколе країну, а і допоможе Росії реалізувати свій план зі знищення України. 3. Гуртувати країну треба не навколо прізвищ чи політичних сил, а навколо ЗСУ.