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Синегубов: как жители Харьковщины реагируют на последние заявления политиков

Политика 20:19   20.02.2025
Елена Нагорная
Синегубов: как жители Харьковщины реагируют на последние заявления политиков Скриншот

Как реагируют жители Харьковщины на заявления политиков, звучавшие накануне, спросили в эфире национального марафона у начальника ХОВА Олега Синегубова.

«Для людей основное — это действительно достижение справедливого мира, — ответил Синегубов. — Они все абсолютно четко понимают, что надежда у нас на Вооруженные силы, которые фактически делают чудеса. У нас на них очень высокая надежда и упование. Ну и, конечно, наше высшее политическое и военное руководство делает свое дело на международной арене. Люди у нас сплоченные, люди абсолютно четко понимают те вызовы, которые у нас есть — постоянные авиаудары, бомбы. И цель у врага одна — это уничтожить украинскую нацию. Он уничтожает не потому, что какие-то там другие причины, а потому что мы украинцы и живем на своей земле. Нам нужно и дальше быть абсолютно сплоченными и все это показывать и Европе, и всему цивилизованному миру, чтобы нас слышали. И когда высшее политическое руководство пользуется такой поддержкой, то, конечно, это добавляет веса на любой международной арене».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 19 февраля президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором», поскольку в стране из-за военного положения в 2024 году не состоялись выборы.

«Он отказывается от выборов, имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах, и единственное, что у него хорошо получается, это играть на Байдене «как на скрипке», — написал Трамп.

20 февраля заседал онлайн Харьковский облсовет. Депутаты первым вопросом приняли обращение в поддержку позиции президента Владимира Зеленского. В тексте, в частности, говорится о «недопустимости проведения переговоров по Украине без украинской стороны». 76 избранников проголосовали «за». В то же время депутат от оппозиционной «Европейской солидарности» Галина Куц отметила в Facebook, что в тексте обращения не было ни слова о победе, только о «желанном мире».

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2025 в 20:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как реагируют жители Харьковщины на заявления политиков, звучавшие накануне, спросили в эфире национального марафона у начальника ХОВА Олега Синегубова.".