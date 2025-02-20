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Як жителі Харківщини реагують на останні заяви політиків, відповів Синєгубов

Політика 20:19   20.02.2025
Олена Нагорна
Як жителі Харківщини реагують на останні заяви політиків, відповів Синєгубов Скриншот

Як жителі Харківщини реагують на заяви політиків, які звучали напередодні, запитали в етері національного марафону начальника ХОВА Олега Синєгубова.

“Для людей основне – це дійсно досягнення справедливого миру, – відповів Синєгубов. – Вони всі абсолютно чітко розуміють, що надія у нас на Збройні сили, які фактично роблять дива. У нас на них дуже висока надія та сподівання. Ну і, звичайно, наше вище політичне та військове керівництво робить свою справу на міжнародній арені. Люди в нас згуртовані, люди абсолютно чітко розуміють ті виклики, які у нас є – постійні авіаудари, бомби. І мета у ворога одна – це знищити українську націю. Він знищує не тому, що якісь є там інші причини, тому що ми українці, тому що ми живемо на своїй землі. Нам потрібно і далі бути абсолютно згуртованими й все це показувати і Європі, і всьому цивілізованому світу, щоб дійсно нас чули. І коли вище політичне керівництво користується такою підтримкою, то, звичайно, це додає ваги на будь-якій міжнародній арені”.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 19 лютого президент США Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського “диктатором”, оскільки у країні через воєнний стан у 2024 році не відбулися вибори.

“Він відмовляється від виборів, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях, і єдине, що у нього добре виходить, це грати на Байдені “як на скрипці”, – написав Трамп.

20 лютого засідала онлайн Харківська облрада. Депутати першим питанням ухвалили звернення на підтримку позиції президента Володимира Зеленського. У тексті, зокрема, йдеться про «неприпустимість проведення перемовин про Україну без української сторони». 76 обранців проголосували “за”. Водночас депутатка від опозиційної «Європейської солідарності» Галина Куц зазначила у фейсбуці, що в тексті звернення не було жодного слова про перемогу, лише про «омріяний мир».

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Автор: Олена Нагорна
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  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як жителі Харківщини реагують на заяви політиків, які звучали напередодні, запитали в етері національного марафону начальника ХОВА Олега Синєгубова.".