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Полсотни военных, два танка и РЭБ потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины

Фронт 12:35   19.02.2025
Виктория Яковенко
Полсотни военных, два танка и РЭБ потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины Фото: ОТГВ «Харьков»

Две атаки россиян отбили украинские защитники вблизи населенных пунктов Малая Шапковка и Тополи за прошедшие сутки, сообщили в ОТГВ «Харьков».

По данным украинских защитников, оккупанты нанесли три авиаудара с применением двух КАБов и шести НАРов, а также 69 ударов дронами-камикадзе. Кроме этого, совершили 485 обстрелов позиций воинов.

Потери врага за прошедшие сутки составили 50 человек, из них безвозвратные – 12, санитарные – 38.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 110 единиц вооружения и военной техники, в том числе: два танка, пять артиллерийских систем, средство противовоздушной обороны, 11 автомобилей, 8 единиц спецтехники, средство РЭБ и 82 БпЛА.

Уничтожено: 104 укрытия для личного состава и место хранения боеприпасов.

Читайте также: Генштаб: РФ активизировалась, 18 вражеских атак отбили украинские защитники

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 12:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две атаки россиян отбили украинские защитники вблизи населенных пунктов Малая Шапковка и Тополи за прошедшие сутки, сообщили в ОТГВ «Харьков».".