Полсотни военных, два танка и РЭБ потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины

Две атаки россиян отбили украинские защитники вблизи населенных пунктов Малая Шапковка и Тополи за прошедшие сутки, сообщили в ОТГВ «Харьков».

По данным украинских защитников, оккупанты нанесли три авиаудара с применением двух КАБов и шести НАРов, а также 69 ударов дронами-камикадзе. Кроме этого, совершили 485 обстрелов позиций воинов.

Потери врага за прошедшие сутки составили 50 человек, из них безвозвратные – 12, санитарные – 38.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 110 единиц вооружения и военной техники, в том числе: два танка, пять артиллерийских систем, средство противовоздушной обороны, 11 автомобилей, 8 единиц спецтехники, средство РЭБ и 82 БпЛА.

Уничтожено: 104 укрытия для личного состава и место хранения боеприпасов.