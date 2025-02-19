Пів сотні військових, танки та РЕБ втратила РФ за добу на півночі Харківщини

Дві атаки росіян відбили українські захисники поблизу населених пунктів Мала Шапківка та Тополі минулої доби, повідомили в ОТУВ «Харків».

За даними українських захисників, окупанти завдали трьох авіаударів із застосуванням двох КАБів та шістьох НАРів, а також 69 ударів дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 485 обстрілів позицій воїнів.

Втрати ворога за минулу добу склали 50 осіб, з них безповоротні – 12, санітарні – 38.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 110 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: два танки, п’ять артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 11 автомобілів, 8 одиниць спецтехніки, засіб РЕБ та 82 БпЛА.

Знищено: 104 укриття для особового складу та місце зберігання боєприпасів.