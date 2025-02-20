Украинские защитники продвинулись в центре Волчанска – подробности от ISW
По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), у ВСУ есть некоторые успехи на севере Харьковщины, однако россияне тоже сумели продвинуться на Боровском направлении.
То, что украинские войска продвинулись в центре Волчанска, видно на геолокационных кадрах, пишут в Институте изучения войны. Тем временем оккупанты успешно наступали на Боровском направлении.
«19 февраля украинский Генштаб опубликовал карту, на которой указано, что российские войска недавно захватили Зеленый Гай (восточнее Боровой). Неподтвержденные наступления, заявленные Россией: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись юго-западнее Макеевки», – отметили аналитики.
Также россияне распускали фейки о продвижении ВС РФ на Купянском направлении – в частности, в центре Тополи.
«Российские войска 18 и 19 февраля проводили наступательные действия к северо-востоку от Купянска возле Голубовки и в направлении Малой Шапковки, к востоку от Купянска возле Петропавловки и к юго-востоку от Купянска возле Песчаного», – добавили в ISW.
Читайте также: Утром – дроны, днем – КАБы: что происходит на Купянщине (видео)
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Украинские защитники продвинулись в центре Волчанска – подробности от ISW»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 февраля 2025 в 07:24;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), у ВСУ есть некоторые успехи на севере Харьковщины, однако россияне также сумели продвинуться на Боровском направлении.".