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Украинские защитники продвинулись в центре Волчанска – подробности от ISW

Украина 07:24   20.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Украинские защитники продвинулись в центре Волчанска – подробности от ISW

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), у ВСУ есть некоторые успехи на севере Харьковщины, однако россияне тоже сумели продвинуться на Боровском направлении.

То, что украинские войска продвинулись в центре Волчанска, видно на геолокационных кадрах, пишут в Институте изучения войны. Тем временем оккупанты успешно наступали на Боровском направлении.

«19 февраля украинский Генштаб опубликовал карту, на которой указано, что российские войска недавно захватили Зеленый Гай (восточнее Боровой). Неподтвержденные наступления, заявленные Россией: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись юго-западнее Макеевки», – отметили аналитики.

Также россияне распускали фейки о продвижении ВС РФ на Купянском направлении – в частности, в центре Тополи.

«Российские войска 18 и 19 февраля проводили наступательные действия к северо-востоку от Купянска возле Голубовки и в направлении Малой Шапковки, к востоку от Купянска возле Петропавловки и к юго-востоку от Купянска возле Песчаного», – добавили в ISW.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2025 в 07:24;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), у ВСУ есть некоторые успехи на севере Харьковщины, однако россияне также сумели продвинуться на Боровском направлении.".