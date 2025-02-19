Будто два разных Харькова отвечают — политолог о рейтинге доверия к Зеленскому

На внутреннем треке президенту Украины заявление Дональда Трампа о «4% доверия к Зеленскому» на руку, считает кандидат политических наук из Харькова Антон Авксентьев.

Он прокомментировал процессы, которые запустили слова Трампа в информационном поле Украины, а также — свежую социологию КМИС.

«Заявление Трампа о «4% доверия к Зеленскому» — эмоциональный выпад раздраженного и плохо информированного по этому вопросу человека, еще и под влиянием российских фейков. Выглядит уже как личная неприязнь к президенту Украины – плохо, если она перенесется на Украину в целом. Если во внешнем треке для Зеленского такое заявление от президента США – плохой сигнал, то во внутреннем – только на руку и очень вовремя. «Офисники» активно разгоняют «наших бьют!», пытаясь закрепить это отождествление Зеленского и Украины в духе «объединения вокруг флага». И часть тех, кто еще вчера возмущался диктаторскими пассажами типа «кому что-то не нравится — меняйте гражданство», сегодня выступают в защиту обиженного президента. Абсурдное заявление Трампа теперь будет служить удобным контраргументом в дискуссиях о выборах и снижении доверия Зеленскому», — прокомментировал Авксентьев.

Он также отметил «удивительное стечение обстоятельств», по которому именно утром 19 февраля (сразу после серии скандальных ночных заявлений Трампа на пресс-конференции в Мар-а-Лаго) вышла свежая социология от КМИС. Согласно данным, уровень доверия к президенту Зеленскому, по сравнению с декабрем 2024 года, в Украине вырос (57% доверия против 52%).

«Сразу замечу, что с большим уважением отношусь к КМИС, ссылаюсь на данные в научных статьях, приобрел «Социологию в анекдотах»). Но сравним результаты с другими уважаемыми социологическими службами – вот еще две нашел за эту зиму», — написал харьковский политолог и привел данные.

Он отметил, что понимает аргументы относительно различий в методологии исследований, формулировках в анкете и так далее.

«На самом деле, когда в публичной социологии в Украине начинается такой большой разлет – это симптом приближения выборов, но об этом сейчас не будем. Возможно, действительно «Вовина тысяча» как-то повлияла и повлекла положительную динамику по сравнению с декабрем, но результаты «ACTIVE GROUP» с еще более свежими февральскими датами проведения этого не подтверждают», — написал Авксентьев.

Он также обратил внимание на «региональный разрез» данных от КМИС, которые «намекают» на то, что «восток и запад вместе».

«Учитывая, что макрорегион «Восток» – это, преимущественно, Харьковщина, могу сравнивать с закрытой социологией по Харькову, и становится еще удивительнее, будто какие-то два разных Харькова отвечают«, — подытожил кандидат политических наук.