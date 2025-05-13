Электоральный ландшафт Харькова не такой патриотический, как кажется — эксперт

Если в Украине в обозримом будущем наметятся выборы, аналитикам в штабах политических партий придется поломать голову над избирателями Харькова. Почему, в интервью МГ «Объектив» пояснил политолог Антон Авксентьев.

«Относительно изменения всего электорального ландшафта, изменения демографии на Харьковщине — это то, чем сейчас должны заниматься штабные аналитики. Потому что, когда мы находимся в своих информационных пузырьках, мы слышим только эхо собственных мыслей, и этому очень способствуют алгоритмы социальных сетей, когда мы общаемся только в рамках прогрессивного патриотического фейсбука. А потом так посмотрим, что эти патриоты пишут нам из Праги, из Берлина, то надо немного выключать этот режим и интересоваться, а что сейчас думает 60-летняя, условно, переехавшая сюда бабушка из Краматорска, что живет в общежитии для ВПЛ и всех ненавидит. Что она хочет, какие месседжи будут ее затрагивать? И вот тогда мы лучше поймем электоральный ландшафт Харькова. Он далеко не так патриотичен, как это может казаться», — считает Авксентьев.

Напомним, он также рассказал, куда делись бывшие харьковские депутаты от запрещенных «Партии регионов» и ОПЗЖ и есть ли у них шансы вернуться в политику.