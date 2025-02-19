Наче 2 різних Харкова відповідають – політолог про рейтинг довіри Зеленському
На внутрішньому треку президенту України заява Дональда Трампа про “4% довіри до Зеленського” на руку, вважає кандидат політичних наук із Харкова Антон Авксентьєв.
Він прокоментував процеси, які запустили слова Трампа в інформаційному полі України, а також свіжу соціологію КМІС.
“Заява Трампа про “4% довіри до Зеленського” – емоційний випад роздратованої та погано інформованої по цьому питанню людини, ще й під впливом російських фейків. Виглядає вже як особиста неприязнь до президента України – погано, якщо вона перенесеться на Україну в цілому. Якщо в зовнішньому треку для Зеленського така заява від президента США – поганий сигнал, то у внутрішньому – тільки “на руку” і дуже вчасно. «Офісники» активно розганяють “наших б’ють!”, намагаючись закріпити оце ототожнення Зеленського та України в дусі “гуртування навколо прапору”. І частина тих, хто ще вчора обурювався диктаторськими пасажами на кшталт “кому щось не подобається – змінюйте громадянство”, сьогодні виступають на захист ображеного президента. Абсурдна заява Трампа тепер слугуватиме зручним контраргументом у дискусіях про вибори та зниження довіри до Зеленського“, — написав Авксентьєв у фейсбуці.
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Він також відзначив “дивовижний збіг обставин”, за яким саме вранці 19 лютого (одразу після серії скандальних нічних заяв Трампа на пресконференції в Мар-а-Лаго) вийшла свіжа соціологія від КМІС. За даними, рівень довіри до президента Зеленського порівняно з груднем 2024 року в Україні зріс (57% довіри проти 52%).
“Одразу зауважу, що з великою повагою ставлюся до КМІС, посилаюсь на їхні дані в наукових статтях, придбав “Соціологію в анекдотах”). Але порівняємо результати з іншими поважними соціологічними службами – ось ще дві знайшов за цю зиму”, – написав харківський політолог.
Він зазначив, що розуміє аргументи щодо відмінностей у методології досліджень, формулюваннях в анкеті тощо.
“Насправді, коли у публічній соціології в Україні починається такий великий “розліт” – це симптом наближення виборів, але про це зараз не будемо. Можливо, справді “Вовіна тисяча” якось вплинула та спричинила позитивну динаміку в порівнянні з груднем, але результати “ACTIVE GROUP” із ще більш свіжими лютневими датами проведення цього не підтверджують”, – написав Авксентьєв.
Він також звернув увагу на “регіональний розріз” даних від КМІС, які “натякають” на те, що “схід та захід разом”.
“Зважаючи, що макрорегіон “Схід” – це, переважно, Харківщина, можу порівнювати з закритою соціологією по Харкову, і стає ще дивніше, наче якісь два різних Харкова відповідають“, – підсумував кандидат політичних наук.
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- Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: авксентьев, доверие, Зеленський, новини Харкова, политолог, рейтинг, Трамп;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 14:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На внутрішньому треку президенту України заява Дональда Трампа про “4% довіри до Зеленського” на руку, вважає кандидат політичних наук із Харкова Антон Авксентьєв".