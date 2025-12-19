«Четкий сигнал из Европы Путину»: Евросоюз утвердил выплату Украине €90 млрд
На саммите лидеров ЕС, который проходил 18-19 декабря в Брюсселе, участники согласовали выплату Украине 90 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов.
В документе также говорится, что Венгрия, Чешская Республика и Словакия не будут участвовать в реализации этого решения. Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц добавил, что это будет беспроцентный заем.
«Это четкий сигнал из Европы Путину: эта война того не стоит. Мы заморозим российские активы, пока Россия не компенсирует Украине убытки», – написал Мерц в соцсети Х.
Тем временем министр финансов Сергей Марченко отметил: полученные средства направят на нужды бюджета и обороны Украины.
«Эти средства по своей сути являются безвозвратными и беспроцентными для Украины. Погашение может произойти только после того, как Россия компенсирует нам ущерб, нанесенный своей агрессивной войной», – уточнил Марченко.
Президент Владимир Зеленский назвал решение «значительной поддержкой, которая действительно усиливает нашу стойкость».
«Важно, что российские активы остаются обездвиженными и что Украина получила финансовую гарантию безопасности на ближайшие годы. Спасибо за результат и единство. Вместе мы защищаем будущее нашего континента», – добавил глава государства.
