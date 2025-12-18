Терехов созывает сессию в Харькове: какие вопросы рассмотрят депутаты
Завтра, 19 декабря, состоится сессия горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов.
По данным Харьковского горсовета, сессия начнется в 15:00. Уже традиционно она пройдет онлайн.
В повестке дня – 33 вопроса и раздел «Разное».
На сессии депутаты должны принять бюджет на 2026 и продлить действие льгот по местным налогам. Ряд вопросов – земельные, также планируется создание коммунального учреждения. Кроме того, депутаты будут вносить изменения в ряд местных программ.
Напомним, ранее в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов, возглавляющий ассоциацию прифронтовых городов и громад, подробно рассказал, почему предлагают создать специальный фонд по поддержке переселенцев.
