Терехов созывает сессию в Харькове: какие вопросы рассмотрят депутаты

Завтра, 19 декабря, состоится сессия горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов.

По данным Харьковского горсовета, сессия начнется в 15:00. Уже традиционно она пройдет онлайн.

В повестке дня – 33 вопроса и раздел «Разное».

На сессии депутаты должны принять бюджет на 2026 и продлить действие льгот по местным налогам. Ряд вопросов – земельные, также планируется создание коммунального учреждения. Кроме того, депутаты будут вносить изменения в ряд местных программ.

Напомним, ранее в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов, возглавляющий ассоциацию прифронтовых городов и громад, подробно рассказал, почему предлагают создать специальный фонд по поддержке переселенцев.