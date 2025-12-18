Live

Терехов созывает сессию в Харькове: какие вопросы рассмотрят депутаты

Общество 15:12   18.12.2025
Виктория Яковенко
Терехов созывает сессию в Харькове: какие вопросы рассмотрят депутаты

Завтра, 19 декабря, состоится сессия горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов.

По данным Харьковского горсовета, сессия начнется в 15:00. Уже традиционно она пройдет онлайн.

В повестке дня – 33 вопроса и раздел «Разное».

На сессии депутаты должны принять бюджет на 2026 и продлить действие льгот по местным налогам. Ряд вопросов – земельные, также планируется создание коммунального учреждения. Кроме того, депутаты будут вносить изменения в ряд местных программ.

сессия в Харькове
Скриншот
сессия в Харькове
Скриншот
сессия в Харькове
Скриншот

Напомним, ранее в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов, возглавляющий ассоциацию прифронтовых городов и громад, подробно рассказал, почему предлагают создать специальный фонд по поддержке переселенцев.

Читайте также: Будет ли в Харькове вода и отопление в случае блэкаута: ответ Терехова (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Было непросто»: мэр похвастался обновленным парком электротранспорта (фото)
«Было непросто»: мэр похвастался обновленным парком электротранспорта (фото)
17.12.2025, 09:36
Новости Харькова — главное 18 декабря: спасение лебедя, будет сессия
Новости Харькова — главное 18 декабря: спасение лебедя, будет сессия
18.12.2025, 15:16
Будет ли в Харькове вода и отопление в случае блэкаута: ответ Терехова (видео)
Будет ли в Харькове вода и отопление в случае блэкаута: ответ Терехова (видео)
18.12.2025, 13:05
Сегодня на Харьковщине будут звучать взрывы – что произойдет
Сегодня на Харьковщине будут звучать взрывы – что произойдет
18.12.2025, 10:24
Сегодня 18 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 18 декабря 2025: какой праздник и день в истории
18.12.2025, 06:00
Подростки, до смерти избившие мужчину в Харькове, «сядут» на семь лет
Подростки, до смерти избившие мужчину в Харькове, «сядут» на семь лет
18.12.2025, 16:14

Новости по теме:

18.12.2025
Спецфонд для поддержки ВПЛ: откуда брать деньги и зачем он, объяснил Терехов
18.12.2025
Будет ли в Харькове вода и отопление в случае блэкаута: ответ Терехова (видео)
16.12.2025
Все районы Харькова находятся под обстрелами – Терехов (видео)
16.12.2025
«Дают осторожные надежды»: Терехов о переговорах про завершение войны
15.12.2025
Меморандум о сотрудничестве с «Каритас-Спес-Харьков» подписал горсовет


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Терехов созывает сессию в Харькове: какие вопросы рассмотрят депутаты», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2025 в 15:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 19 декабря, состоится сессия горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов.".