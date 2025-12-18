Терехов скликає сесію в Харкові: які питання розглянуть депутати
Завтра, 19 грудня, відбудеться сесія міськради. Відповідне розпорядження підписав мер Харкова Ігор Терехов.
За даними Харківської міськради, сесія розпочнеться о 15:00. Вже традиційно вона відбудеться онлайн.
На порядку денному – 33 питання та розділ «Різне».
На сесії депутати мають ухвалити бюджет на 2026 рік та подовжити дію пільг з місцевих податків. Низка питань – земельні, також планується створення комунального закладу. Крім цього, депутати вноситимуть зміни до низки місцевих програм.
Нагадаємо, раніше в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов, який очолює асоціацію прифронтових міст та громад, детально розповів чому пропонують створити спеціальний фонд з підтримки переселенців.
