Терехов скликає сесію в Харкові: які питання розглянуть депутати

Завтра, 19 грудня, відбудеться сесія міськради. Відповідне розпорядження підписав мер Харкова Ігор Терехов.

За даними Харківської міськради, сесія розпочнеться о 15:00. Вже традиційно вона відбудеться онлайн.

На порядку денному – 33 питання та розділ «Різне».

На сесії депутати мають ухвалити бюджет на 2026 рік та подовжити дію пільг з місцевих податків. Низка питань – земельні, також планується створення комунального закладу. Крім цього, депутати вноситимуть зміни до низки місцевих програм.

