Терехов скликає сесію в Харкові: які питання розглянуть депутати

Суспільство 15:12   18.12.2025
Вікторія Яковенко
Завтра, 19 грудня, відбудеться сесія міськради. Відповідне розпорядження підписав мер Харкова Ігор Терехов.

За даними Харківської міськради, сесія розпочнеться о 15:00. Вже традиційно вона відбудеться онлайн.

На порядку денному – 33 питання та розділ «Різне».

На сесії депутати мають ухвалити бюджет на 2026 рік та подовжити дію пільг з місцевих податків. Низка питань – земельні, також планується створення комунального закладу. Крім цього, депутати вноситимуть зміни до низки місцевих програм.

Нагадаємо, раніше в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов, який очолює асоціацію прифронтових міст та громад, детально розповів чому пропонують створити спеціальний фонд з підтримки переселенців.

Читайте також: Чи буде в Харкові вода і опалення у разі блекауту: відповідь Терехова (відео)

