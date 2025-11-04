Вибухи чули в Харкові: у передмісті РФ била по опаленню, що відомо (відео)

4 листопада під ударами ворога опинилася Роганська громада. Пошкоджена енергетична інфраструктура, яка мала забезпечувати опалення населеного пункту, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Населений пункт Рогань. Це передмістя Харкова. Під ударом була наша енергетична, критична інфраструктура. Зокрема, теплогенеруючі підприємства, які наразі опалювали би цей населений пункт. Наразі на місці працюють всі наші служби. Зруйновані кілька приватних житлових будинків, триває рятувально-пошукова операція», – розповів Синєгубов.

Він зазначив, що наразі розгорнули штаб, який працюватиме цілодобово, поки не відновлять теплопостачання. Планують розгорнути «пункти незламності» та організувати гаряче харчування – допомогу отримають близько 3 тисяч мешканців.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, у Харкові чули щонайменше п’ять вибухів, починаючи з 03:47 4 листопада. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про те, що в бік міста прямують російські безпілотники. У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що під ударом було передмістя Харкова. У селищі Докучаєвське пошкоджені об’єкт інфраструктури та житлові будинки. Гостру реакцію на стрес зазнали дві жінки. Також постраждала будівля місцевої пожежної команди та службові автомобілі – постраждали двоє співробітників. У селі Руська Лозова пошкоджені приватні житлові будинки та господарські споруди. Двоє чоловіків поранені.