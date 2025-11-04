Взрывы слышали в Харькове: в пригороде РФ била по отоплению, что известно 📹

4 ноября под ударами врага оказалась Роганская громада. Повреждена энергетическая инфраструктура, которая должна обеспечивать отопление населенного пункта, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Населенный пункт Рогань. Это пригород Харькова. Под ударом была наша энергетическая, критическая инфраструктура. В частности, теплогенерирующие предприятия, которые отапливали бы этот населенный пункт. Сейчас на месте работают все наши службы. Разрушены несколько частных жилых домов, продолжается спасательно-поисковая операция», — рассказал Синегубов.

Он отметил, что сейчас развернули штаб, который будет работать круглосуточно, пока не возобновят теплоснабжение. Планируют развернуть «пункти незламності» и организовать горячее питание – помощь получат около 3 тысяч жителей.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, в Харькове слышали не менее пяти взрывов, начиная с 03:47 4 ноября. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о том, что в сторону города летят российские беспилотники. В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что под ударом находился пригород Харькова. В поселке Докучаевское повреждены объект инфраструктуры и жилые дома. Острую реакцию на стресс получили две женщины. Также пострадало здание местной пожарной команды и служебные автомобили – пострадали двое сотрудников. В селе Русская Лозовая повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки. Двое мужчин ранены.