Live
  • Вт 04.11.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 42.04
  • EUR 48.43

Взрывы слышали в Харькове: в пригороде РФ била по отоплению, что известно 📹

Записано 12:29   04.11.2025
Виктория Яковенко
Взрывы слышали в Харькове: в пригороде РФ била по отоплению, что известно 📹 Скриншот

4 ноября под ударами врага оказалась Роганская громада. Повреждена энергетическая инфраструктура, которая должна обеспечивать отопление населенного пункта, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Населенный пункт Рогань. Это пригород Харькова. Под ударом была наша энергетическая, критическая инфраструктура. В частности, теплогенерирующие предприятия, которые отапливали бы этот населенный пункт. Сейчас на месте работают все наши службы. Разрушены несколько частных жилых домов, продолжается спасательно-поисковая операция», — рассказал Синегубов.

Он отметил, что сейчас развернули штаб, который будет работать круглосуточно, пока не возобновят теплоснабжение. Планируют развернуть «пункти незламності» и организовать горячее питание – помощь получат около 3 тысяч жителей.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, в Харькове слышали не менее пяти взрывов, начиная с 03:47 4 ноября. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о том, что в сторону города летят российские беспилотники. В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что под ударом находился пригород Харькова. В поселке Докучаевское повреждены объект инфраструктуры и жилые дома. Острую реакцию на стресс получили две женщины. Также пострадало здание местной пожарной команды и служебные автомобили – пострадали двое сотрудников. В селе Русская Лозовая повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки. Двое мужчин ранены.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Серия взрывов прозвучала в Харькове ночью 4 ноября: город атакуют БпЛА
Серия взрывов прозвучала в Харькове ночью 4 ноября: город атакуют БпЛА
04.11.2025, 04:03
Фото разрушений из-за ночных обстрелов пригорода показали в прокуратуре
Фото разрушений из-за ночных обстрелов пригорода показали в прокуратуре
04.11.2025, 09:38
Четверо раненых: что горело ночью в результате «прилетов», рассказали в ГСЧС
Четверо раненых: что горело ночью в результате «прилетов», рассказали в ГСЧС
04.11.2025, 08:01
Новости Харькова — главное за 4 ноября: изменения на фронте, обстрел пригорода
Новости Харькова — главное за 4 ноября: изменения на фронте, обстрел пригорода
04.11.2025, 12:33
Взрывы слышали в Харькове: в пригороде РФ била по отоплению, что известно 📹
Взрывы слышали в Харькове: в пригороде РФ била по отоплению, что известно 📹
04.11.2025, 12:29
Сколько ФЛП открыли бизнес в Харькове с начала года: статистика мэрии
Сколько ФЛП открыли бизнес в Харькове с начала года: статистика мэрии
04.11.2025, 13:41

Новости по теме:

04.11.2025
Взрывы слышали в Харькове: в пригороде РФ била по отоплению, что известно 📹
04.11.2025
Серия взрывов прозвучала в Харькове ночью 4 ноября: город атакуют БпЛА
03.11.2025
10 КАБов за сутки, отсрочка от службы в ЦПАУ Харькова – итоги 3 ноября
03.11.2025
$14 тысяч за выезд за границу: в Харькове нашли третьего фигуранта дела
03.11.2025
Газ отключат в одном из районов Харькова в среду: адреса


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Взрывы слышали в Харькове: в пригороде РФ била по отоплению, что известно 📹», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2025 в 12:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 ноября под ударами врага оказалась Роганская громада. Повреждена энергетическая инфраструктура, которая должна обеспечивать отопление населенного пункта".