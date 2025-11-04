Фото разрушений из-за ночных обстрелов пригорода показали в прокуратуре
В Харьковской облпрокуратуре опубликовали фото с мест «прилетов» на Харьковщине.
Дополнено в 09:38. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко рассказал подробности ночных обстрелов.
«В результате попадания разрушен один частный дом. Житель этого дома – 61-летний мужчина – получил ушиб мягких тканей головы, медики оказали ему помощь на месте. Также пострадал один из пожарных, который вместе со своим подразделением ликвидировал последствия пожара. Кроме этого, вчера около 14:40 в результате обстрела из реактивной артиллерии был разрушен частный дом в Цуповке», – написал Задоренко.
И добавил, что в этом случае обошлось без пострадавших.
Атака началась около 04:00 в ночь на 4 ноября. В результате «прилетов» в селе Русская Лозовая повреждены частные дома и хозпостройки. Двое мужчин – ранены.
«В поселке Докучаевское Роганской громады поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. Две женщины подверглись острой стрессовой реакции. Под ударом также оказалось здание местной пожарной команды и служебные автомобили — пострадали два сотрудника», – добавили правоохранители.
Напомним, взрывы в Харькове прозвучало не менее пяти взрывов, начиная с 03:47 4 ноября. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о том, что в сторону города направляются российские беспилотники. Местные мониторинговые каналы сообщали о движении российских ударных беспилотников в районе Роганского жилмассива, поселка Жуковского, Шишковки и центра города.
Читайте также: Четверо раненых: что горело ночью в результате «прилетов», рассказали в ГСЧС
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака РФ, обстрел, прилет, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Фото разрушений из-за ночных обстрелов пригорода показали в прокуратуре», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 4 ноября 2025 в 09:38;