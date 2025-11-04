Фото разрушений из-за ночных обстрелов пригорода показали в прокуратуре

В Харьковской облпрокуратуре опубликовали фото с мест «прилетов» на Харьковщине.

Дополнено в 09:38. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко рассказал подробности ночных обстрелов.

«В результате попадания разрушен один частный дом. Житель этого дома – 61-летний мужчина – получил ушиб мягких тканей головы, медики оказали ему помощь на месте. Также пострадал один из пожарных, который вместе со своим подразделением ликвидировал последствия пожара. Кроме этого, вчера около 14:40 в результате обстрела из реактивной артиллерии был разрушен частный дом в Цуповке», – написал Задоренко.

И добавил, что в этом случае обошлось без пострадавших.

Атака началась около 04:00 в ночь на 4 ноября. В результате «прилетов» в селе Русская Лозовая повреждены частные дома и хозпостройки. Двое мужчин – ранены.

«В поселке Докучаевское Роганской громады поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. Две женщины подверглись острой стрессовой реакции. Под ударом также оказалось здание местной пожарной команды и служебные автомобили — пострадали два сотрудника», – добавили правоохранители.

Напомним, взрывы в Харькове прозвучало не менее пяти взрывов, начиная с 03:47 4 ноября. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о том, что в сторону города направляются российские беспилотники. Местные мониторинговые каналы сообщали о движении российских ударных беспилотников в районе Роганского жилмассива, поселка Жуковского, Шишковки и центра города.