Live
  • Вт 04.11.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 42.04
  • EUR 48.43

Фото разрушений из-за ночных обстрелов пригорода показали в прокуратуре

Происшествия 09:38   04.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Фото разрушений из-за ночных обстрелов пригорода показали в прокуратуре

В Харьковской облпрокуратуре опубликовали фото с мест «прилетов» на Харьковщине.

Дополнено в 09:38. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко рассказал подробности ночных обстрелов.

«В результате попадания разрушен один частный дом. Житель этого дома – 61-летний мужчина – получил ушиб мягких тканей головы, медики оказали ему помощь на месте. Также пострадал один из пожарных, который вместе со своим подразделением ликвидировал последствия пожара. Кроме этого, вчера около 14:40 в результате обстрела из реактивной артиллерии был разрушен частный дом в Цуповке», – написал Задоренко.

И добавил, что в этом случае обошлось без пострадавших.

Обстрел пригорода Харькова 4 ноября

Атака началась около 04:00 в ночь на 4 ноября. В результате «прилетов» в селе Русская Лозовая повреждены частные дома и хозпостройки. Двое мужчин – ранены.

Обстрел пригорода Харькова 4 ноября

«В поселке Докучаевское Роганской громады поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. Две женщины подверглись острой стрессовой реакции. Под ударом также оказалось здание местной пожарной команды и служебные автомобили — пострадали два сотрудника», – добавили правоохранители.

Обстрел пригорода Харькова 4 ноября

Напомним, взрывы в Харькове прозвучало не менее пяти взрывов, начиная с 03:47 4 ноября. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о том, что в сторону города направляются российские беспилотники. Местные мониторинговые каналы сообщали о движении российских ударных беспилотников в районе Роганского жилмассива, поселка Жуковского, Шишковки и центра города.

Читайте также: Четверо раненых: что горело ночью в результате «прилетов», рассказали в ГСЧС

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Серия взрывов прозвучала в Харькове ночью 4 ноября: город атакуют БпЛА
Серия взрывов прозвучала в Харькове ночью 4 ноября: город атакуют БпЛА
04.11.2025, 04:03
Четверо раненых: что горело ночью в результате «прилетов», рассказали в ГСЧС
Четверо раненых: что горело ночью в результате «прилетов», рассказали в ГСЧС
04.11.2025, 08:01
Сегодня 4 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 4 ноября 2025: какой праздник и день в истории
04.11.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 4 ноября: успехи СОУ на Купянщине, обстрелы
Новости Харькова — главное за 4 ноября: успехи СОУ на Купянщине, обстрелы
04.11.2025, 10:03
10 КАБов за сутки, отсрочка от службы в ЦПАУ Харькова – итоги 3 ноября
10 КАБов за сутки, отсрочка от службы в ЦПАУ Харькова – итоги 3 ноября
03.11.2025, 23:01
Фото разрушений из-за ночных обстрелов пригорода показали в прокуратуре
Фото разрушений из-за ночных обстрелов пригорода показали в прокуратуре
04.11.2025, 09:38

Новости по теме:

30.10.2025
Массированный обстрел Украины сегодня: РФ била по энергетике (дополнено)
30.10.2025
Из-за массированной атаки РФ сегодня на Харьковщине начались отключения света
30.10.2025
Из-за массированного обстрела Украины задерживаются поезда
25.10.2025
В полиции показали кадры с мест «прилетов» в Харькове (фото)
25.10.2025
Из-за российских обстрелов Лозовая осталась без света и воды


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Фото разрушений из-за ночных обстрелов пригорода показали в прокуратуре», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2025 в 09:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре опубликовали фото с мест «прилетов» на Харьковщине.".