Фото руйнувань через нічні обстріли передмістя показали у прокуратурі

У Харківській облпрокуратурі опублікували фото із місць “прильотів” на Харківщині.

Доповнено о 09:38. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко розповів про подробиці нічних обстрілів.

“У результаті влучання зруйновано один приватний будинок. Мешканець цього будинку – 61-річний чоловік – отримав забій м’яких тканин голови, медики надали йому допомогу на місці. Також постраждав один з вогнеборців, який разом зі своїм підрозділом ліквідовував наслідки пожежі. Окрім цього, учора близько 14:40 унаслідок обстрілу з реактивної артилерії було зруйновано приватний будинок у Цупівці”, – написав Задоренко.

І додав, що в цьому випадку обійшлося без постраждалих.

Атака розпочалася близько 04:00 у ніч проти 4 листопада. Внаслідок “прильотів” у селі Руська Лозова пошкоджені приватні будинки та господарські споруди. Двоє чоловіків – поранені.

“У селищі Докучаєвське Роганської громади пошкоджено об’єкт інфраструктури та житлові будинки. Дві жінки зазнали гострої стресової реакції. Під ударом також опинилася будівля місцевої пожежної команди та службові автомобілі — постраждали двоє співробітників”, – додали правоохоронці.

Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунало не менше ніж п’ять вибухів, починаючи з 03:47 4 листопада. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про те, що у бік міста прямують російські безпілотники. Місцеві моніторингові канали повідомляли про рух російських ударних безпілотників у районі Роганського житлового масиву, селища Жуковського, Шишківки та центру міста.