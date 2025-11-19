Live

Як 20 листопада ходитимуть трамваї та тролейбуси у Харкові

Транспорт 20:59   19.11.2025
Оксана Якушко
Фото: Василь Голосний

У четвер 20 листопада деякі трамваї та тролейбуси змінять маршрути, повідомляє Харківська міськрада.

Тимчасові зміни у роботі трамвайних та тролейбусних маршрутів 20 листопада пов’язані з обстрілами критичної інфраструктури Харкова, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Трамваї тимчасово не ходитимуть на пр. Байрона та вул. Морозова, на ділянці від пр. Байрона до вул. Мухачова.

Зміни в роботі трамваїв:
– №5, 8: курсуватимуть до розворотного кола «Вул. Мухачова»;
– №1, 25, 57: не курсуватимуть.

Зміни в роботі тролейбусів:
– №3: курсуватиме від розворотного кола «Вул. Університетська» до вул. Одеської;
– №13: курсуватиме від парку «Зустріч» до ст. м. «Палац Спорту»;
– №19: курсуватиме за маршрутом тролейбуса №20 (від розворотного кола «602 мікрорайон» до ст. м. «Захисників України»);
– №35: курсуватиме за маршрутом тролейбуса №31 (від розворотного кола «Північна Салтівка» до ст. м. «Турбоатом»).

У цей час замість трамваїв і тролейбусів пасажирів возитимуть тимчасові автобуси:
– від вул. Дванадцятого Квітня до вул. Одеської (через пр. Олександрівський та пр. Байрона);
– від парку «Зустріч» до ст. м. «Турбоатом» (через вул. Харківських Дивізій та пр. Героїв Харкова);
– від вул. Одеської до вул. Мухачова  (через пр. Байрона та вул. Морозова);
– за маршрутом тролейбуса №1.

Також зменшать інтервали руху на автобусному маршруті №107 та трамвайному №30.

Автор: Оксана Якушко
