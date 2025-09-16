Удар по фармуніверситету: Терехов повідомив, що постраждала працівниця (відео)

Серед чотирьох постраждалих внаслідок влучання «шахеда» в будівлю Інституту підвищення кваліфікації фахівців фармації Національного фармацевтичного університету у Харкові – одна співробітниця цього закладу, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

«Після того, як більше ніж сім діб у нас був так званий спокій, було влучання “шахеда” серед білого дня, о 10:52. Це була будівля фармацевтичного університету. “Шахед” пробив декілька поверхів. На щастя, люди встигли спуститися у підвальне приміщення, бо пролунала повітряна тривога. Тобто вони практично не постраждали. Так, є чотири звернення, серед яких одна працівниця цього університету», – повідомив міський голова.

Терехов підкреслив, що поряд із будівлею розташований Кінний ринок, зупинка громадського транспорту та житлові будинки.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

«На щастя ми маємо тільки такі руйнації й тільки стільки поранених, які звернулись по допомогу до лікарів. Але ж хочу сказати, що завжди там дуже багато людей. Люди перебували біля цієї будівлі. Це щастя, що ніхто з них не постраждав», – наголосив мер.

