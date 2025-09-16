Live
Удар по фармуніверситету: Терехов повідомив, що постраждала працівниця (відео)

Записано 20:28   16.09.2025
Олена Нагорна
Удар по фармуніверситету: Терехов повідомів, що постраждала працівниця (відео)

Серед чотирьох постраждалих внаслідок влучання «шахеда» в будівлю Інституту підвищення кваліфікації фахівців фармації Національного фармацевтичного університету у Харкові – одна співробітниця цього закладу, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

«Після того, як більше ніж сім діб у нас був так званий спокій, було влучання “шахеда” серед білого дня, о 10:52. Це була будівля фармацевтичного університету. “Шахед” пробив декілька поверхів. На щастя, люди встигли спуститися у підвальне приміщення, бо пролунала повітряна тривога. Тобто вони практично не постраждали. Так, є чотири звернення, серед яких одна працівниця цього університету», – повідомив міський голова.

Терехов підкреслив, що поряд із будівлею розташований Кінний ринок, зупинка громадського транспорту та житлові будинки.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

«На щастя ми маємо тільки такі руйнації й тільки стільки поранених, які звернулись по допомогу до лікарів. Але ж хочу сказати, що завжди там дуже багато людей. Люди перебували біля цієї будівлі. Це щастя, що ніхто з них не постраждав», – наголосив мер.

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 11:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що місто атакують російські безпілотники. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що на місці удару у Слобідському районі спалахнула пожежа. Терехов уточнив, що «шахед» влучив у навчальний заклад, поряд знаходиться ринок. Синєгубов повідомив, що місто атакували кілька БпЛА, частину з них вдалося збити. Постраждали чотири людини: три жінки віком 51, 52 та 54 років та 89-річний чоловік. Стан усіх легкий. «Приліт» прийшовся по Інституту підвищення кваліфікації фахівців фармації Національного фармацевтичного університету біля Кінного ринку.

Автор: Олена Нагорна
