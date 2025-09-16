Live
Удар по фармуниверситету в Харькове: Терехов сообщил, что пострадала работница

Записано 20:28   16.09.2025
Елена Нагорная
Удар по фармуниверситету в Харькове: Терехов сообщил, что пострадала работница Скриншот

Среди четырех пострадавших в результате попадания «Шахеда» в здание Института повышения квалификации специалистов фармации Национального фармацевтического университета в Харькове — одна сотрудница этого учреждения, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«После того, как более семи суток у нас был так называемый покой, произошло попадание «Шахеда» среди бела дня, в 10:52. Это было здание фармацевтического университета. «Шахед» пробил несколько этажей. К счастью, люди успели спуститься в подвальное помещение, потому что прозвучала воздушная тревога. То есть они практически не пострадали. Да, есть четыре обращения, среди которых одна работница этого университета», — сообщил городской голова.

Терехов подчеркнул, что рядом со зданием расположен Конный рынок, остановка общественного транспорта и жилые дома.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«К счастью, у нас только такие разрушения и только столько раненых, которые обратились за помощью к врачам. Там всегда очень много людей. Люди находились возле этого здания. Это счастье, что никто из них не пострадал», — подчеркнул мэр.

Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город атакуют российские беспилотники. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что на месте удара в Слободском районе вспыхнул пожар. Терехов уточнил, что «Шахед» попал в учебное заведение, рядом находится рынок. Синегубов сообщил, что город атаковали несколько БпЛА, часть из них удалось сбить. Пострадали четыре человека: три женщины в возрасте 51, 52 и 54 лет и 89-летний мужчина. Состояние всех легкое. «Прилет» пришелся по Институту повышения квалификации специалистов фармации Национального фармацевтического университета возле Конного рынка.

Читайте также: Защищен ли ПВО центр Харькова? Что ответил Синегубов (видео)

Автор: Елена Нагорная
