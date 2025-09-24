Через обстріли в Харкові по-новому їздять трамваї та тролейбуси

Про зміни у русі громадського транспорту в Харкові повідомили у міськраді.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проблемами енергопостачання внаслідок ворожих ударів по Харкову”, – передають у пресслужбі мерії.

У зв’язку з цим трамваї та тролейбуси в місті курсують так:

трамваї №1 і 12: не курсують, замістю них працюють автобуси;

трамвай №20: від розвротного кола «Пр. Перемоги» до розворотного кола «Вул. Європейська»;

тролейбус №2 (частина 1): розворотне коло «Пр. Жуковського» – майдан Конституції (через вул. Академіка Проскури, Харківське шосе, вул. Сумську);

тролейбус №2 (частина 2): розворотне коло «Пр. Жуковського» – розворотне коло «Пр. Перемоги» (через вул. Академіка Проскури, Харківське шосе, вул. Дерев’янка, вул. Ахсарова, пр. Людвіга Свободи).

На ділянці від залізничного вокзалу «Харків-Пасажирський» до вул. Європейської замість трамваїв працюють автобуси.