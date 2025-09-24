Live
Через обстріли в Харкові по-новому їздять трамваї та тролейбуси

Транспорт 10:46   24.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через обстріли в Харкові по-новому їздять трамваї та тролейбуси

Про зміни у русі громадського транспорту в Харкові повідомили у міськраді. 

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проблемами енергопостачання внаслідок ворожих ударів по Харкову”, – передають у пресслужбі мерії.

У зв’язку з цим трамваї та тролейбуси в місті курсують так:

трамваї №1 і 12: не курсують, замістю них працюють автобуси;

трамвай №20: від розвротного кола «Пр. Перемоги» до розворотного кола «Вул. Європейська»;

тролейбус №2 (частина 1): розворотне коло «Пр. Жуковського» – майдан Конституції (через вул. Академіка Проскури, Харківське шосе, вул. Сумську);

тролейбус №2 (частина 2): розворотне коло «Пр. Жуковського» – розворотне коло «Пр. Перемоги» (через вул. Академіка Проскури, Харківське шосе, вул. Дерев’янка, вул. Ахсарова, пр. Людвіга Свободи).

На ділянці від залізничного вокзалу «Харків-Пасажирський» до вул. Європейської замість трамваїв працюють автобуси.

Нагадаємо, 23 вересня близько 22:00  Харків почали атакувати безпілотники. «Прильоти» зафіксували у Шевченківському та Холодногірському районах міста. Внаслідок ударів  у частині Харкова почалися проблеми з електрикою. Також відомо про потерпілого 24-річного хлопця. Із вибуховим пораненням його госпіталізували.

Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що  у Харкові можуть бути проблеми зі світлом, подачею гарячої води та рухом транспорту внаслідок нічної атаки РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Тим часом у АТ “Харківобленерго” уточнили, що тимчасово без світла залишилося близько 80 тисяч точок обліку побутових та юридичних абонентів у Холодногірському районі. Територія знеструмлення по периметру обмежена вулицями Велика Панасівська, Євгена Котляра, Ніжинська, Сіриківська, Бориса Шрамка. Після того, як обстріл припинився і з’явилася можливість відновлювати зруйноване в безпеці, енергетики розпочали роботу. Так зі світлом уже понад 50 тисяч абонентів.

Читайте також: Про що домовився Терехов із мером Нюрнберга

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
