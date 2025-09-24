Через обстріли в Харкові по-новому їздять трамваї та тролейбуси
Про зміни у русі громадського транспорту в Харкові повідомили у міськраді.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проблемами енергопостачання внаслідок ворожих ударів по Харкову”, – передають у пресслужбі мерії.
У зв’язку з цим трамваї та тролейбуси в місті курсують так:
трамваї №1 і 12: не курсують, замістю них працюють автобуси;
трамвай №20: від розвротного кола «Пр. Перемоги» до розворотного кола «Вул. Європейська»;
тролейбус №2 (частина 1): розворотне коло «Пр. Жуковського» – майдан Конституції (через вул. Академіка Проскури, Харківське шосе, вул. Сумську);
тролейбус №2 (частина 2): розворотне коло «Пр. Жуковського» – розворотне коло «Пр. Перемоги» (через вул. Академіка Проскури, Харківське шосе, вул. Дерев’янка, вул. Ахсарова, пр. Людвіга Свободи).
На ділянці від залізничного вокзалу «Харків-Пасажирський» до вул. Європейської замість трамваїв працюють автобуси.
Нагадаємо, 23 вересня близько 22:00 Харків почали атакувати безпілотники. «Прильоти» зафіксували у Шевченківському та Холодногірському районах міста. Внаслідок ударів у частині Харкова почалися проблеми з електрикою. Також відомо про потерпілого 24-річного хлопця. Із вибуховим пораненням його госпіталізували.
Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що у Харкові можуть бути проблеми зі світлом, подачею гарячої води та рухом транспорту внаслідок нічної атаки РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури.
Тим часом у АТ “Харківобленерго” уточнили, що тимчасово без світла залишилося близько 80 тисяч точок обліку побутових та юридичних абонентів у Холодногірському районі. Територія знеструмлення по периметру обмежена вулицями Велика Панасівська, Євгена Котляра, Ніжинська, Сіриківська, Бориса Шрамка. Після того, як обстріл припинився і з’явилася можливість відновлювати зруйноване в безпеці, енергетики розпочали роботу. Так зі світлом уже понад 50 тисяч абонентів.
Читайте також: Про що домовився Терехов із мером Нюрнберга
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: движение транспорта, трамваї, транспорт, троллейбусы, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Через обстріли в Харкові по-новому їздять трамваї та тролейбуси»; з категорії Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2025 в 10:46;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про зміни у русі громадського транспорту в Харкові повідомили у міськраді. ".