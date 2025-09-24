Про що домовився Терехов із мером Нюрнберга
Подробиці онлайн-зустрічі між представниками Нюрнберга та Харкова розповіли у пресслужбі міськради.
“До зустрічі у форматі онлайн долучився Харківський міський голова Ігор Терехов, а в залі Нюрнберзької ратуші були присутні мер Нюрнберга Маркус Кьоніг, члени міськради Нюрнберга, депутати Бундестагу і Ландтагу, представники бізнесу, релігійних громад, пожежної служби та гуманітарних організацій. Також серед гостей були харків’яни, які нині мешкають у цьому німецькому місті”, – пишуть у пресслужбі міськради.
Мер Ігор Терехов вважає, що співпраця між Харковом та Нюрнбергом – яскравий приклад європейської солідарності. Згадавши при цьому, що місто-побратим вже неодноразово надавав необхідну допомогу.
“Дякую всій громаді Нюрнберга за справжню дружбу й підтримку! Ви дали прихисток тисячам харків’ян і допомагаєте нам відновлювати місто. Особливо цінуємо вашу увагу до освіти наших дітей: завдяки вам у жовтні відкриється нове укриття ще в одній школі. Ми також вдячні за допомогу у сферах теплопостачання, транспорту та розробку програми муніципального житла. Ви підтримували нас у найважчі моменти, і саме це робить наше партнерство унікальним. Впевнений, що разом ми відбудуємо Харків”, – зазначив Терехов.
Маркус Кьоні нагадав, що під час війни вже встигли реалізувати десятки різних проєктів. Йдеться про реконструкцію енергетичних об’єктів, створення укриттів у школах, а також надання гуманітарної допомоги.
“Дякую всім, хто підтримує Харків, – бізнесу, донорам, міській раді, асоціації партнерства. Ми разом уже багато років, але за час повномасштабної війни наша співпраця стала ще тіснішою. І ви можете розраховувати на Нюрнберг і надалі – у транспорті, енергетиці, освіті, житлі, гуманітарних ініціативах”, – сказав Маркус Кьоніг.
Підбиваючи підсумки, у мерії зазначили: учасники зустрічі домовилися, що міжнародні партнери й надалі допомагатимуть Харкову з відновленням.
