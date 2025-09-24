О чем договорился Терехов с мэром Нюрнберга
Подробности онлайн-встречи между представителями Нюрнберга и Харькова рассказали в пресс-службе горсовета.
«Ко встрече в формате онлайн присоединился Харьковский городской голова Игорь Терехов, а в зале Нюрнбергской ратуши присутствовали мэр Нюрнберга Маркус Кёниг, члены горсовета Нюрнберга, депутаты Бундестага и Ландтага, представители бизнеса, религиозных громад, пожарной службы и гуманитарных организаций. Также среди гостей были харьковчане, которые сейчас проживают в этом немецком городе», – пишут в пресс-службе горсовета.
Мэр Игорь Терехов считает, что сотрудничество между Харьковом и Нюрнбергом – яркий пример европейской солидарности. Упомянув при этом, что город-побратим уже неоднократно оказывал необходимую помощь.
«Спасибо всей громаде Нюрнберга за настоящую дружбу и поддержку! Вы дали приют тысячам харьковчан и помогаете нам восстанавливать город. Особенно ценим ваше внимание к образованию наших детей: благодаря вам в октябре откроется новое укрытие еще в одной школе. Мы также благодарны за помощь в сферах теплоснабжения, транспорта и разработку программы муниципального жилья. Вы поддерживали нас в самые тяжелые моменты, и именно это делает наше партнерство уникальным. Уверен, что вместе мы восстановим Харьков», – отметил Терехов.
В свою очередь Маркус Кёниг напомнил, что во время войны уже успели реализовать десятки различных проектов. Речь идет о реконструкции энергетических объектов, создания укрытий в школах, а также предоставлении гуманитарной помощи.
«Спасибо всем, кто поддерживает Харьков, – бизнесу, донорам, городскому совету, ассоциации партнерства. Мы вместе уже много лет, но за время полномасштабной войны наше сотрудничество стало еще теснее. И вы можете рассчитывать на Нюрнберг и в дальнейшем — в транспорте, энергетике, образовании, жилье, гуманитарных инициативах», – сказал Маркус Кёниг.
Подводя итоги, в мэрии отметили: участники встречи договорились, что международные партнеры будут и дальше помогать Харькову с восстановлением.
