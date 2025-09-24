Live
  • Ср 24.09.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.8

О чем договорился Терехов с мэром Нюрнберга

Общество 10:35   24.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
О чем договорился Терехов с мэром Нюрнберга Фото: ХГС

Подробности онлайн-встречи между представителями Нюрнберга и Харькова рассказали в пресс-службе горсовета. 

«Ко встрече в формате онлайн присоединился Харьковский городской голова Игорь Терехов, а в зале Нюрнбергской ратуши присутствовали мэр Нюрнберга Маркус Кёниг, члены горсовета Нюрнберга, депутаты Бундестага и Ландтага, представители бизнеса, религиозных громад, пожарной службы и гуманитарных организаций. Также среди гостей были харьковчане, которые сейчас проживают в этом немецком городе», – пишут в пресс-службе горсовета.

Мэр Игорь Терехов считает, что сотрудничество между Харьковом и Нюрнбергом – яркий пример европейской солидарности. Упомянув при этом, что город-побратим уже неоднократно оказывал необходимую помощь.

«Спасибо всей громаде Нюрнберга за настоящую дружбу и поддержку! Вы дали приют тысячам харьковчан и помогаете нам восстанавливать город. Особенно ценим ваше внимание к образованию наших детей: благодаря вам в октябре откроется новое укрытие еще в одной школе. Мы также благодарны за помощь в сферах теплоснабжения, транспорта и разработку программы муниципального жилья. Вы поддерживали нас в самые тяжелые моменты, и именно это делает наше партнерство уникальным. Уверен, что вместе мы восстановим Харьков», – отметил Терехов.

В свою очередь Маркус Кёниг напомнил, что во время войны уже успели реализовать десятки различных проектов. Речь идет о реконструкции энергетических объектов, создания укрытий в школах, а также предоставлении гуманитарной помощи.

«Спасибо всем, кто поддерживает Харьков, – бизнесу, донорам, городскому совету, ассоциации партнерства. Мы вместе уже много лет, но за время полномасштабной войны наше сотрудничество стало еще теснее. И вы можете рассчитывать на Нюрнберг и в дальнейшем — в транспорте, энергетике, образовании, жилье, гуманитарных инициативах», – сказал Маркус Кёниг.

Подводя итоги, в мэрии отметили: участники встречи договорились, что международные партнеры будут и дальше помогать Харькову с восстановлением.

Читайте также: Укрытие на 275 школьников строят в поселке под Харьковом

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 24 сентября: часть города без света, пожары
Новости Харькова — главное 24 сентября: часть города без света, пожары
24.09.2025, 10:04
Из-за обстрелов в Харькове по-новому ездят трамваи и троллейбусы
Из-за обстрелов в Харькове по-новому ездят трамваи и троллейбусы
24.09.2025, 10:46
Терехов: в Харькове может пропадать вода, есть проблемы с движением транспорта
Терехов: в Харькове может пропадать вода, есть проблемы с движением транспорта
24.09.2025, 08:39
В Харькове – серия взрывов. Город под атакой российских БпЛА
В Харькове – серия взрывов. Город под атакой российских БпЛА
23.09.2025, 23:09
Четверо людей пострадали в Харькове и области из-за ударов РФ – Синегубов
Четверо людей пострадали в Харькове и области из-за ударов РФ – Синегубов
24.09.2025, 09:48
Терехов созывает депутатов на внеочередную сессию – в чем срочность
Терехов созывает депутатов на внеочередную сессию – в чем срочность
24.09.2025, 11:53

Новости по теме:

24.09.2025
О чем договорился Терехов с мэром Нюрнберга
20.09.2025
Жители Харьковщины получат единоразовую помощь – кто и сколько
19.09.2025
«Денег нет ни на что»: Гетманцев об экономических преференциях для Харькова
12.09.2025
О помощи просит Центр крови в Харькове: подробности
11.08.2025
Чем Харькову помогает Красный Крест, рассказали в мэрии

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «О чем договорился Терехов с мэром Нюрнберга»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2025 в 10:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности онлайн-встречи между представителями Нюрнберга и Харькова рассказали в пресс-службе горсовета. ".