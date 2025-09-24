Более 100 человек пострадали на Харьковщине в сентябре – Клименко (видео)
Харьковскую область посетил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он заявил о непростом сентябре для региона.
«Более 340 вражеских обстрелов, в основном – дронами. От российских ударов по области в этом месяце погибли 37 мирных жителей, ранены — более сотни. Вчерашняя ночь – снова атака на Харьков. Повреждена гражданская и энергетическая инфраструктур», — пишет Клименко.
Видео: Игорь Клименко
Напомним, 23 сентября около 22:00 Харьков начали атаковать беспилотники. «Прилеты» зафиксировали в Шевченковском, и Холодногорском районах города. В результате ударов в части Харькова начались проблемы с электричеством. Также известно о пострадавшем 24-летнем парне. Со взрывным ранением его госпитализировали.
Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что в Харькове могут быть проблемы со светом, подачей горячей воды и движением транспорта в результате ночной атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры.
Во время командировки он посетил 2-й корпус НГУ «Хартия». Также встретился с гвардейцами бригад «Спартан», «Кара-Даг», 5-й Слобожанской, с пограничниками, полицейскими, спасателями.
Клименко вручил государственные и ведомственные награды. Их получили:
🔹 Игорь Оболенский – командир 2-го корпуса НГУ «Хартия»,
🔹 следователь Лариса Дмитриева, расследующая военные преступления,
🔹 пограничник Максим Ковальский, командующий артиллерийским направлением подразделений пограничного отряда,
🔹 спасатель Андрей Соляников, управляющий эвакуацией гражданских и ликвидацией последствий ударов,
🔹 гвардиец Илья Черненький, который, несмотря на тяжелое ранение и протезирование, вернулся в строй.
«Во время полномасштабной войны наше подразделение спасло до сотни людей. Из-под завалов и на пожарах. У нас такая профессия – спасать людей», — рассказал заместитель начальника отряда по оперативному реагированию ГУ ГСЧС в Харьковской области Андрей Соляников.
