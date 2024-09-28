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Двойной удар по больнице в Сумах: уже 7 погибших, 12 тяжело раненых (видео)

Происшествия 11:41   28.09.2024
Оксана Якушко
Двойной удар по больнице в Сумах: уже 7 погибших, 12 тяжело раненых (видео)

Сегодня россияне дважды ударили шахедом по больнице в Сумах. По состоянию на данный момент известно о 7 погибших и о 12 тяжелых раненых, сообщили в Сумской ОВА.

Ранее глава МВД Игорь Клименко рассказал, что в результате первого удара шахеда погиб 1 человек, подверглось разрушениям перекрытие нескольких этажей больницы. Началась эвакуация пациентов и персонала.

«Для помощи людям на место обстрела прибыли спасатели и полицейские. Тогда же во время эвакуации больных враг снова нанес удар», — сообщил Клименко.

Известно, что среди погибших был один полицейский. Еще один полицейский ранен.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2024 в 11:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня россияне дважды ударили шахедом по больнице в Сумах. По состоянию на данный момент известно о 7 погибших и о 12 тяжелых раненых, сообщили в Сумской ОВА.".