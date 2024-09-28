Двойной удар по больнице в Сумах: уже 7 погибших, 12 тяжело раненых (видео)
Сегодня россияне дважды ударили шахедом по больнице в Сумах. По состоянию на данный момент известно о 7 погибших и о 12 тяжелых раненых, сообщили в Сумской ОВА.
Ранее глава МВД Игорь Клименко рассказал, что в результате первого удара шахеда погиб 1 человек, подверглось разрушениям перекрытие нескольких этажей больницы. Началась эвакуация пациентов и персонала.
«Для помощи людям на место обстрела прибыли спасатели и полицейские. Тогда же во время эвакуации больных враг снова нанес удар», — сообщил Клименко.
Известно, что среди погибших был один полицейский. Еще один полицейский ранен.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: Shahed, БПЛА, БПЛА Shahed, дрон, загиблі, Игорь Клименко, погибшие, полицейские, поранені, Сумская ОВА, Сумы;
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- • Дата публикации материала: 28 сентября 2024 в 11:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня россияне дважды ударили шахедом по больнице в Сумах. По состоянию на данный момент известно о 7 погибших и о 12 тяжелых раненых, сообщили в Сумской ОВА.".