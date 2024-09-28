Пятеро пострадавших за сутки из-за ударов россиян по Харьковщине (видео)
Утром россияне уже били по Купянщине, в результате чего разрушен частный дом, горели три комбайна и есть двое пострадавших, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
▪️ 17:03 г. Харьков, Киевский р-н. В результате обстрела повреждены 16 домов и выбиты окна в школе. Пострадал 73-летний мужчина.
▪️ 28 сентября 05:20 Купянский р-н., Куриловская ТГ, с. Новоосиново. В результате обстрела поврежден частный дом. Пострадали 68-летний мужчина и 68-летняя женщина.
▪️ 28 сентября 04:49 Купянский р-н., Великобурлукская ТГ, с. Шиповатое. Попадание в склад предприятия. Горели 3 зерноуборочных комбайна.
▪️ 16:30 Купянский р-н., Купянская ТГ, с. Новоосиново. Попадание в частный дом.
▪️ 16:15 Купянский р-н, Купянская громада, с. Ковшаровка. Обстрел 5-этажного жилого дома. Пострадала женщина 43 года.
▪️ 15:30 Купянский р-н., Куриловская ТГ., с. Новоосиново. В результате обстрела поврежден частный дом и 2 хозяйственные сооружения.
▪️ 11:00 Купянский р-н., Куриловская ТГ, с. Куриловка. Пострадала 47-летняя женщина в результате вражеских обстрелов.
▪️ 09:00 Купянский р-н., г. Купянск. В результате обстрела горел частный дом.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: комбайн, Купянщина, обстрел, Олег Синегубов, пострадавшие, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 28 сентября 2024 в 08:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром россияне уже били по Купянщине, в результате чего разрушен частный дом, горели три комбайна и есть двое пострадавших, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".