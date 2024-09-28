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Пятеро пострадавших за сутки из-за ударов россиян по Харьковщине (видео)

Происшествия 08:56   28.09.2024
Оксана Якушко
Пятеро пострадавших за сутки из-за ударов россиян по Харьковщине (видео) Фото: Олег Синегубов / Телеграмм

Утром россияне уже били по Купянщине, в результате чего разрушен частный дом, горели три комбайна и есть двое пострадавших, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

▪️ 17:03 г. Харьков, Киевский р-н. В результате обстрела повреждены 16 домов и выбиты окна в школе. Пострадал 73-летний мужчина.

▪️ 28 сентября 05:20 Купянский р-н., Куриловская ТГ, с. Новоосиново. В результате обстрела поврежден частный дом. Пострадали 68-летний мужчина и 68-летняя женщина.

▪️ 28 сентября 04:49 Купянский р-н., Великобурлукская ТГ, с. Шиповатое. Попадание в склад предприятия. Горели 3 зерноуборочных комбайна.

▪️ 16:30 Купянский р-н., Купянская ТГ, с. Новоосиново. Попадание в частный дом.

▪️ 16:15 Купянский р-н, Купянская громада, с. Ковшаровка. Обстрел 5-этажного жилого дома. Пострадала женщина 43 года.

▪️ 15:30 Купянский р-н., Куриловская ТГ., с. Новоосиново. В результате обстрела поврежден частный дом и 2 хозяйственные сооружения.

▪️ 11:00 Купянский р-н., Куриловская ТГ, с. Куриловка. Пострадала 47-летняя женщина в результате вражеских обстрелов.

▪️ 09:00 Купянский р-н., г. Купянск. В результате обстрела горел частный дом.

Читайте также: 73-летний мужчина ранен в результате удара КАБом по Харькову

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2024 в 08:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром россияне уже били по Купянщине, в результате чего разрушен частный дом, горели три комбайна и есть двое пострадавших, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".