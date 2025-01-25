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Справа генералів, БпЛА замість КАБ: події фронту на Харківщині за тиждень

Репортаж 18:09   25.01.2025
Оксана Горун
Вікторія Яковенко
Справа генералів, БпЛА замість КАБ: події фронту на Харківщині за тиждень

Генералів затримали за прорив ворога на Харківщині. Росіяни руйнують Куп’янськ і захоплюють Дворічну. Харків атакують новими безпілотниками. Головні події війни в Харківській області за тиждень – в огляді МГ «Об’єктив».

Справа генералів: кого в ній не вистачає

Підозрювані у цій справі – колишній командувач ОТУ «Харків» бригадний генерал Юрій Галушкін, генерал-лейтенант Артур Горбенко, який командував 125 бригадою ТрО,  та полковник Ілля Лапін – на той час командир 415 батальйону 23 ОМБр. ЗМІ та соцмережі облетіли фото українських офіцерів у кайданках. А на їхню підтримку висловилася низка політиків, громадських діячів і колег. Слідство підозрює командирів у недбалому ставленні до військової служби та організації самовільного залишення поля бою. У СБУ стверджують: підозрювані не підготували оборону прикордонних районів Харківщини, втратили управління боєм, порушили вимоги бойових статутів і не використали всі доступні заходи, щоб відбити та зупинити російський наступ у травні 2024-го. Проте в аналітиків і військкорів виникає значна кількість запитань щодо цієї справи. Зокрема, щодо призначення саме цих генералів на загрозливу ділянку фронту, наявності в них сил і засобів, щоб зупинити ворога, стану фортифікацій, мінування, резервів тощо. Те, що кількість фігурантів справи може збільшитися, не виключають і в ДБР.

Дворічну захоплюють, Куп’янсьу «стирають»

Найзапекліші бойові дії розгортаються на Куп’янському напрямку. Російська армія, схоже, застосовує до Куп’янська той самий нищівний підхід, що й до Вовчанська та міст Донбасу. Водночас окупанти просуваються у Дворічній та поблизу неї. За даними команди Діпстейт, ворог уже вийшов на трасу Р-79, що поєднує Куп’янськ і Дворічну – поблизу села Западне. Військовий аналітик «Інформаційного спротиву» Олександр Коваленко застерігає від панічних настроїв із цього приводу.

Нові «Молнии» в Харкові

Тиждень відзначився навалою безпілотників на Харківщину. Проти цивільних в області російські терористи все частіше використовують не головну зброю минулого року – КАБи, а «шахеди» та «Молнии». Головний поліціянт Харківщини Петро Токар пояснив це виснаженістю ворога та обмеженістю його льотного ресурсу. Авіабомби застосовують більше на активних ділянках фронту. В Харківській області це Куп’янський напрямок. Але тероризувати мирних загарбники не забувають і постійно удосконалюють свої засоби. Зокрема, на цьому тижні в Харкові та Куп’янську зафіксували удари новим типом безпілотника – «Молния-2».

Автор: Оксана Горун, Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2025 в 18:09;

  • Кореспондент Оксана Горун, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генералів затримали за прорив ворога на Харківщині. Росіяни руйнують Куп’янськ і захоплюють Дворічну. Харків атакують новими безпілотниками. ".