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Удар по Харкову: чим відрізняються БпЛА «Молния-1» та «Молния-2», наслідки

Події 14:05   21.01.2025
Вікторія Яковенко
Удар по Харкову: чим відрізняються БпЛА «Молния-1» та «Молния-2», наслідки Скриншот

За даними речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, об 11:00 окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. Для удару ворог використав БпЛА «Молния». Конкретний тип встановлюється, адже це може бути модель «Молния-1» чи «Молния-2».

Чубенко пояснив, що у цих БпЛА відрізняється не бойова частина, а технічні характеристики, саме – двигуни. Зокрема, у «Молнии-1» – один мотор, а у «Молнии-2» – два.

«По потужності вибуху, вони не відрізняються», – зазначили правоохоронці.

Внаслідок вибуху у Харкові пошкоджені гараж та приватне авто, вибиті шибки і вікна у декількох квартирах.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч 1. ст 438 ККУ.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали близько 11:00. Як виявилось, по Шевченківському району прилетів БпЛА. Відомо про одного постраждалого. Попередньо, армія РФ вдарила по Харкову модифікованим БпЛА “Молния-2”, повідомив мер міста Ігор Терехов на місці влучення.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 14:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, об 11:00 окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. ".