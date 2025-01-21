Удар по Харкову: чим відрізняються БпЛА «Молния-1» та «Молния-2», наслідки
За даними речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, об 11:00 окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. Для удару ворог використав БпЛА «Молния». Конкретний тип встановлюється, адже це може бути модель «Молния-1» чи «Молния-2».
Чубенко пояснив, що у цих БпЛА відрізняється не бойова частина, а технічні характеристики, саме – двигуни. Зокрема, у «Молнии-1» – один мотор, а у «Молнии-2» – два.
«По потужності вибуху, вони не відрізняються», – зазначили правоохоронці.
Внаслідок вибуху у Харкові пошкоджені гараж та приватне авто, вибиті шибки і вікна у декількох квартирах.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч 1. ст 438 ККУ.
Відео: Харківська обласна прокуратура
Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали близько 11:00. Як виявилось, по Шевченківському району прилетів БпЛА. Відомо про одного постраждалого. Попередньо, армія РФ вдарила по Харкову модифікованим БпЛА “Молния-2”, повідомив мер міста Ігор Терехов на місці влучення.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Молния-1, удар, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 14:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, об 11:00 окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. ".