Повторний приліт БпЛА Молнія по Харкову, пошкоджені будівлі

Про повторне влучання по Харкову БпЛА «Молнія» повідомив мер міста Ігор Терехов.

17:07 Доповнено: “Близько 16:00 в Холодногірському районі Харкова зафіксовано ще один приліт БПЛА типу «Молнія». Влучання виявили на даху адміністративної будівлі одного з підприємств. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

16:55

«Ще одне влучання БПЛА на територію підприємства у Холодногірському районі. На щастя, без постраждалих та пожежі. Попередньо – удар було знову завдано «Молнією», — розповів Терехов.