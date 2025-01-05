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Повторний приліт БпЛА Молнія по Харкову, пошкоджені будівлі

Події 17:07   05.01.2025
Оксана Якушко
Повторний приліт БпЛА Молнія по Харкову, пошкоджені будівлі

Про повторне влучання по Харкову БпЛА «Молнія» повідомив мер міста Ігор Терехов.

17:07 Доповнено: “Близько 16:00 в Холодногірському районі Харкова зафіксовано ще один приліт БПЛА типу «Молнія». Влучання виявили на даху адміністративної будівлі одного з підприємств. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

16:55

«Ще одне влучання БПЛА на територію підприємства у Холодногірському районі. На щастя, без постраждалих та пожежі. Попередньо – удар було знову завдано «Молнією», — розповів Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2025 в 17:07;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про повторне влучання по Харкову БпЛА «Молнія» повідомив мер міста Ігор Терехов.".