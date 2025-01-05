Повторний приліт БпЛА Молнія по Харкову, пошкоджені будівлі
Про повторне влучання по Харкову БпЛА «Молнія» повідомив мер міста Ігор Терехов.
17:07 Доповнено: “Близько 16:00 в Холодногірському районі Харкова зафіксовано ще один приліт БПЛА типу «Молнія». Влучання виявили на даху адміністративної будівлі одного з підприємств. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
16:55
«Ще одне влучання БПЛА на територію підприємства у Холодногірському районі. На щастя, без постраждалих та пожежі. Попередньо – удар було знову завдано «Молнією», — розповів Терехов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, БПЛА, Молния-1, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2025 в 17:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про повторне влучання по Харкову БпЛА «Молнія» повідомив мер міста Ігор Терехов.".