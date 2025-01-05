Повторный прилет БпЛА Молния по Харькову, повреждены здания

О втором попадании по Харькову БпЛА «Молния» сообщил мэр города Игорь Терехов.

17:07 Дополнено: «Около 16:00 в Холодногорском районе Харькова зафиксирован еще один прилет БпЛА типа «Молния». Попадание обнаружили на крыше административного здания одного из предприятий. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

16:55

«Еще одно попадание БПЛА на территорию предприятия в Холодногорском районе. К счастью, без пострадавших и пожара. Предварительно – удар был нанесен «Молнией», — рассказал Терехов.