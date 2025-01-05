Повторный прилет БпЛА Молния по Харькову, повреждены здания
О втором попадании по Харькову БпЛА «Молния» сообщил мэр города Игорь Терехов.
17:07 Дополнено: «Около 16:00 в Холодногорском районе Харькова зафиксирован еще один прилет БпЛА типа «Молния». Попадание обнаружили на крыше административного здания одного из предприятий. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
16:55
«Еще одно попадание БПЛА на территорию предприятия в Холодногорском районе. К счастью, без пострадавших и пожара. Предварительно – удар был нанесен «Молнией», — рассказал Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, Игорь Терехов, Молния-1, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 января 2025 в 17:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О втором попадании по Харькову БпЛА «Молния» сообщил мэр города Игорь Терехов.".