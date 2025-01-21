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Удар по Харькову: чем отличаются БпЛА «Молния-1» и «Молния-2», последствия

Происшествия 14:05   21.01.2025
Виктория Яковенко
Удар по Харькову: чем отличаются БпЛА «Молния-1» и «Молния-2», последствия Скриншот

По данным пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, в 11:00 оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. Для удара враг использовал БпЛА «Молния». Конкретный тип устанавливается, ведь это может быть модель «Молния-1» или «Молния-2».

Чубенко объяснил, что у этих БпЛА отличается не боевая часть, а технические характеристики, а именно – двигатели. В частности, у «Молнии-1» – один мотор, а у «Молнии-2» – два.

«По мощности взрыва они не отличаются», — отметили правоохранители.

В результате взрыва в Харькове повреждены гараж и частное авто, выбиты стекла и окна в нескольких квартирах.

Следователи открыли уголовное производство по ч 1. ст 438 УКУ.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 11:00. Как оказалось, по Шевченковскому району прилетел БпЛА. Известно об одном пострадавшем. Предварительно, армия РФ ударила по Харькову модифицированным БпЛА «Молния-2», сообщил мэр города Игорь Терехов на месте попадания.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 14:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, в 11:00 оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. ".