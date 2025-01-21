Удар по Харькову: чем отличаются БпЛА «Молния-1» и «Молния-2», последствия

По данным пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, в 11:00 оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. Для удара враг использовал БпЛА «Молния». Конкретный тип устанавливается, ведь это может быть модель «Молния-1» или «Молния-2».

Чубенко объяснил, что у этих БпЛА отличается не боевая часть, а технические характеристики, а именно – двигатели. В частности, у «Молнии-1» – один мотор, а у «Молнии-2» – два.

«По мощности взрыва они не отличаются», — отметили правоохранители.

В результате взрыва в Харькове повреждены гараж и частное авто, выбиты стекла и окна в нескольких квартирах.

Следователи открыли уголовное производство по ч 1. ст 438 УКУ.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 11:00. Как оказалось, по Шевченковскому району прилетел БпЛА. Известно об одном пострадавшем. Предварительно, армия РФ ударила по Харькову модифицированным БпЛА «Молния-2», сообщил мэр города Игорь Терехов на месте попадания.