БПЛА «Молния» прилетел по Харькову, есть пострадавшие – детали (дополнено)
Взрывы в городе раздались около 11:00. Как оказалось, по Харькову ударили беспилотником.
Дополнено в 11:42. Мэр Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела есть пострадавшие.
«На данную минуту к врачам обратился один человек с острой реакцией на стресс», – добавил городской голова.
Дополнено в 11:37. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по городу ударили «Шахедом».
«В результате обстрела БпЛА типа «Шахед» повреждены гаражи, один разрушен, поврежден один легковой автомобиль и окна общежития. Информация о пострадавших не поступала», – отметил Синегубов.
Дополнено в 11:35. Городской голова Игорь Терехов уточнил, что прилетело в районе плотной жилой застройки.
«Предварительно разрушен гараж, пострадали несколько автомобилей, в домах вокруг выбиты стекла. По имеющейся на данный момент информации — без пострадавших», – написал мэр.
Подробности обстрела сообщил мэр Игорь Терехов. Он уточнил, что, предварительно, БПЛА упал в Шевченковском районе.
«Есть предварительная информация об ударе по городу БПЛА в Шевченковском районе, вероятно «Молнией». Сейчас уточняем место ушиба и последствия», – написал городской голова.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, обстрел, прилет;
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- • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 11:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы в городе раздались около 11:00. Как оказалось, по Харькову ударили беспилотником.".