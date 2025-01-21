БПЛА «Молния» прилетел по Харькову, есть пострадавшие – детали (дополнено)

Взрывы в городе раздались около 11:00. Как оказалось, по Харькову ударили беспилотником.

Дополнено в 11:42. Мэр Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела есть пострадавшие.

«На данную минуту к врачам обратился один человек с острой реакцией на стресс», – добавил городской голова.

Дополнено в 11:37. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по городу ударили «Шахедом».

«В результате обстрела БпЛА типа «Шахед» повреждены гаражи, один разрушен, поврежден один легковой автомобиль и окна общежития. Информация о пострадавших не поступала», – отметил Синегубов.

Дополнено в 11:35. Городской голова Игорь Терехов уточнил, что прилетело в районе плотной жилой застройки.

«Предварительно разрушен гараж, пострадали несколько автомобилей, в домах вокруг выбиты стекла. По имеющейся на данный момент информации — без пострадавших», – написал мэр.

Подробности обстрела сообщил мэр Игорь Терехов. Он уточнил, что, предварительно, БПЛА упал в Шевченковском районе.

«Есть предварительная информация об ударе по городу БПЛА в Шевченковском районе, вероятно «Молнией». Сейчас уточняем место ушиба и последствия», – написал городской голова.