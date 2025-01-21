Новый беспилотник сбили над Харьковщиной – первые итоги работы ПВО в этом году
Фото: 3-я ОШБр ВСУ
О результатах работы за первые несколько недель 2025 года рассказали в 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ.
В частности, пишут военные, в 2025 году уже успели уничтожить 22 вражеских БПЛА в небе над Харьковской областью.
«Среди них новенький БПЛА-разведчик «СКАТ 350М». А еще «Shahed-136», он же «Герань-2». Барражирующий боеприпас «ZALA Lancet». Крылья «Орлан-10», «ZALA-Z16», «Supercam-S350». И «Mavic». Каждая сбитая цель — наша спасенная пушка, и пехотинцы на передовых позициях», – уточнили военные.
Некоторые БПЛА летели атаковать украинские города в глубоком тылу, другие же следили за передвижением техники ВСУ, а также охотились на бойцов.
Видео: 3-я ОШБр ВСУ
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: ВСУ, пво, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 10:28;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О результатах работы за первые несколько недель 2025 года рассказали в 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ.".