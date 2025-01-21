В ISW не подтверждают успехи россиян на Купянщине – подробности

На всех трех направлениях в Харьковской области, где пытается наступать враг, аналитики Института изучения войны (ISW) не обнаружили продвижения РФ.

На севере Харьковщины, пишут аналитики, россияне безуспешно атаковали наши позиции в районе Волчанска. Тем временем не увенчались успехом и атаки врага на Боровском направлении, хотя российские источники регулярно заявляют о своих новых «победах» на этом участке фронта.

«Министерство обороны России и другие российские источники утверждали, что российские войска захватили Новоегоровку (юго-восточнее Боровой). Российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись у Богуславки (к северу от Боровой), к Зеленому Гаю (восточнее Боровой), а также в полосах к северо-востоку и востоку от Зеленого Гая. Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений», – уточнили в Институте изучения войны.

Также аналитики опровергли и информацию об успехах РФ на Купянщине, а том числе – в районе Двуречной.

«Российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись в пределах северной Двуречной (к северо-востоку от Купянска), но ISW не нашло подтверждения этого утверждения», – пишут аналитики.

Напомним, в сводке 21 января на обновленных картах боевых действий на Харьковщине аналитики проекта Deep State указали на продвижение врага. На картах видно, что россияне захватили часть наших территорий в районе Двуречной. Таким образом, согласно данным аналитиков, враг продвигается на этом участке фронта уже второй день подряд.