В ISW не підтверджують успіхи росіян на Куп’янщині – подробиці
На всіх трьох напрямках у Харківській області, де намагається наступати ворог, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не виявили просування РФ.
На півночі Харківщини, пишуть аналітики, росіяни марно атакували наші позиції в районі Вовчанська. Тим часом не увінчалися успіхом і атаки ворога на Борівському напрямку, хоча російські джерела регулярно заявляють про свої нові “перемоги” на цій ділянці фронту.
“Міністерство оборони Росії та інші російські джерела стверджували, що російські війська захопили Новоєгорівку (на південний схід від Борової). Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися біля Богуславки (на північ від Борової), до Зеленого Гаю (на схід від Борової), а також у смугах на північний схід і схід від Зеленого Гаю. Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень”, – уточнили в Інституті вивчення війни.
Також аналітики спростували й інформацію про успіхи РФ на Куп’янщині, а також у районі Дворічної.
“Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися в межах північної Дворічної (на північний схід від Куп’янська), але ISW не знайшло підтвердження цього твердження”, – пишуть аналітики.
Нагадаємо, у зведенні 21 січня на оновлених картах бойових дій на Харківщині аналітики проєкту Deep State вказали на просування ворога. На картах видно, що росіяни захопили частину наших територій у районі Дворічної. Таким чином, згідно з даними аналітиків, ворог просувається на цій ділянці фронту вже другий день поспіль.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 07:53;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На всіх трьох напрямках у Харківській області, де намагається наступати ворог, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не виявили просування РФ.".