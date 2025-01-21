Deep State: другий день поспіль РФ просувається на Куп’янщині – що захопили

На оновлених картах бойових дій на Харківщині аналітики проєкту Deep State вказали на просування ворога.

Йдеться про Куп’янський напрямок. На картах видно, що росіяни захопили частину наших територій у районі Дворічної. Таким чином, згідно з даними аналітиків, ворог просувається на цій ділянці фронту вже другий день поспіль.

Нагадаємо, напередодні військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко спрогнозував, що на Куп’янщині можуть розпочатися тяжкі бої. А саме є шанс, що окупанти активізуються в районі Лимано-Куп’янської вісі. Це необхідно ворогові, щоб розширити зону контролю на Борівському напрямку.