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Deep State: другий день поспіль РФ просувається на Куп’янщині – що захопили

Україна 07:29   21.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Deep State: другий день поспіль РФ просувається на Куп’янщині – що захопили Фото: Генштаб ЗСУ

На оновлених картах бойових дій на Харківщині аналітики проєкту Deep State вказали на просування ворога.

Йдеться про Куп’янський напрямок. На картах видно, що росіяни захопили частину наших територій у районі Дворічної. Таким чином, згідно з даними аналітиків, ворог просувається на цій ділянці фронту вже другий день поспіль.

Нагадаємо, напередодні військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко спрогнозував, що на Куп’янщині можуть розпочатися тяжкі бої. А саме є шанс, що окупанти активізуються в районі Лимано-Куп’янської вісі. Це необхідно ворогові, щоб розширити зону контролю на Борівському напрямку.

Читайте також: Чи є успіхи в РФ на Куп’янському та Борівському напрямку, відповіли в ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 07:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На оновлених картах бойових дій на Харківщині аналітики проєкту Deep State вказали на просування ворога.".