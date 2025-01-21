Deep State: второй день подряд РФ продвигается на Купянщине – что захватили
Фото: Генштаб ВСУ
На обновленных картах боевых действий на Харьковщине аналитики проекта Deep State указали на продвижение врага.
Речь идет о Купянском направлении. На картах видно, что россияне захватили часть наших территорий в районе Двуречной. Таким образом, согласно данным аналитиков, враг продвигается на этом участке фронта уже второй день подряд.
Напомним, накануне военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко спрогнозировал, что на Купянщине могут начаться тяжелые бои. А именно – есть шанс, что оккупанты активизируются в районе Лимано-Купянской оси. Это необходимо врагу для того, чтобы расширить зону контроля на Боровском направлении.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: Deep State, аналитики, бои, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 07:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На обновленных картах боевых действий на Харьковщине аналитики проекта Deep State указали на продвижение врага.".