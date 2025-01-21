Deep State: второй день подряд РФ продвигается на Купянщине – что захватили

На обновленных картах боевых действий на Харьковщине аналитики проекта Deep State указали на продвижение врага.

Речь идет о Купянском направлении. На картах видно, что россияне захватили часть наших территорий в районе Двуречной. Таким образом, согласно данным аналитиков, враг продвигается на этом участке фронта уже второй день подряд.

Напомним, накануне военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко спрогнозировал, что на Купянщине могут начаться тяжелые бои. А именно – есть шанс, что оккупанты активизируются в районе Лимано-Купянской оси. Это необходимо врагу для того, чтобы расширить зону контроля на Боровском направлении.