Есть ли успехи у РФ на Купянском и Боровском направлении, ответили в ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали заявления россиян об успехах ВС РФ на Харьковщине.
В частности, эксперты объяснили, что из утверждений врага, касаемо новых оккупированных территорий, – фейк.
«19 января российский блогер заявил, что российские войска продвигаются юго-западнее Степной Новоселовки (юго-восточнее Купянска), но ISW не нашло доказательств этого утверждения», – отметили в Институте изучения войны.
Однако, пишут, информация об успехах россияне в районе Тополи на Купянщине, вероятно, правдивая.
«Генштаб Украины признал недавние заявления, что российские войска атаковали вблизи Строевки (к северо-востоку от Купянска вдоль российско-украинской международной границы), указывая на то, что утверждение российского блогера о том, что российские войска продвинулись к северу от Тополи, является точным», – отметили аналитики.
По их данным, ситуация на Боровском направлении остается неизменной. Хотя враг и пытается доказать обратное, распространяя неправдивые данные.
«19 января российский блогер заявил, что российские войска продвинулись от Вишневого к Зеленому Гаю (оба к северо-востоку от Боровой), однако ISW не нашло доказательств этого утверждения», – добавили специалисты.
Также, констатировали в ISW, линия фронта на севере Харьковщины не изменилась – продвижения россиян на этом участке нет.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, окупація, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 07:49;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали заявления россиян об успехах ВС РФ на Харьковщине.".