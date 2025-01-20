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Есть ли успехи у РФ на Купянском и Боровском направлении, ответили в ISW

Украина 07:49   20.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Есть ли успехи у РФ на Купянском и Боровском направлении, ответили в ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали заявления россиян об успехах ВС РФ на Харьковщине.

В частности, эксперты объяснили, что из утверждений врага, касаемо новых оккупированных территорий, – фейк.

«19 января российский блогер заявил, что российские войска продвигаются юго-западнее Степной Новоселовки (юго-восточнее Купянска), но ISW не нашло доказательств этого утверждения», – отметили в Институте изучения войны.

Однако, пишут, информация об успехах россияне в районе Тополи на Купянщине, вероятно, правдивая.

«Генштаб Украины признал недавние заявления, что российские войска атаковали вблизи Строевки (к северо-востоку от Купянска вдоль российско-украинской международной границы), указывая на то, что утверждение российского блогера о том, что российские войска продвинулись к северу от Тополи, является точным», – отметили аналитики.

По их данным, ситуация на Боровском направлении остается неизменной. Хотя враг и пытается доказать обратное, распространяя неправдивые данные.

«19 января российский блогер заявил, что российские войска продвинулись от Вишневого к Зеленому Гаю (оба к северо-востоку от Боровой), однако ISW не нашло доказательств этого утверждения», – добавили специалисты.

Также, констатировали в ISW, линия фронта на севере Харьковщины не изменилась – продвижения россиян на этом участке нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали заявления россиян об успехах ВС РФ на Харьковщине.".