Чи є успіхи у РФ на Куп’янському та Борівському напрямку, відповіли в ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували заяви росіян про успіхи ЗС РФ на Харківщині.

Зокрема, експерти пояснили, що із тверджень ворога щодо нових окупованих територій – фейк.

“19 січня російський блогер заявив, що російські війська просуваються на південний захід від Степової Новоселівки (на південний схід від Куп’янська), але ISW не знайшло доказів цього твердження”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Проте, пишуть, інформація про успіхи росіяни в районі Тополі на Куп’янщині, скоріш за все, правдива.

“Генштаб України визнав нещодавні заяви, що російські війська атакували поблизу Строївки (на північний схід від Куп’янська вздовж російсько-українського міжнародного кордону), вказуючи на те, що твердження російського блогера про те, що російські війська просунулися на північ від Тополі є точним”, – зазначили аналітики.

За їхніми даними, ситуація на Борівському напрямку залишається незмінною. Хоча ворог і намагається довести протилежне, розповсюджуючи неправдиві дані.

“19 січня російський блогер заявив, що російські війська просунулися від Вишневого до Зеленого Гаю (обидва на північний схід від Борової), однак ISW не знайшло доказів цього твердження”, – додали фахівці.

Також, констатували в ISW, лінія фронту на півночі Харківщини не змінилася – просування росіян на цій ділянці немає.