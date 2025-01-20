Росіяни знову просунулися на Харківщині, де саме: подробиці Deep State

У зведенні 20 січня автори проєкту Deep State оновили карти бойових дій у Харківській області, де вказали просування ворога.

На мапах видно, що росіяни спромоглися просунутися на Куп’янщині. Йдеться про населений пункт Дворічна, де ЗС РФ окупували частину нових територій.

Нагадаємо, напередодні в ISW заявили, що на Куп’янщині у РФ успіхів немає, хоча ворог і не залишає спроб атакувати. Так російські війська атакували на північ від Куп’янська в районі Голубівки, на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки і на південний схід від Куп’янська в районі Степової Новоселівки 17 і 18 січня. Військовослужбовець української бригади, що діє на Куп’янському напрямку, заявив 18 січня, що у російських військ «закінчилася» бронетехніка на цьому напрямку, і вони вдаються до проведення багатохвильових піхотних атак після попередніх механізованих атак у цьому районі чисельністю до роти.