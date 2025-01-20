Россияне вновь продвинулись на Харьковщине, где именно: подробности Deep State

В сводке 20 января авторы проекта Deep State обновили карты боевых действий в Харьковской области, где указали продвижение врага.

На картах видно, что россияне смогли продвинуться на Купянщине. Речь идет о населенном пункте Двуречная, где ВС РФ оккупировали часть новых территорий.

Напомним, накануне в ISW заявили, что на Купянщине у РФ успехов нет, хотя враг и не оставляет попыток атаковать. Так российские войска наступали севернее Купянска в районе Голубовки, восточнее Купянска в районе Петропавловки и юго-восточнее Купянска в районе Степовой Новоселовки 17 и 18 января. Тем временем Военнослужащий украинской бригады, действующей на Купянском направлении, заявил 18 января, что у российских войск «закончилась» бронетехника на этом направлении, и они прибегают к проведению многоволновых пехотных атак после предыдущих механизированных атак в этом районе численностью в роту.