Россияне вновь продвинулись на Харьковщине, где именно: подробности Deep State
В сводке 20 января авторы проекта Deep State обновили карты боевых действий в Харьковской области, где указали продвижение врага.
На картах видно, что россияне смогли продвинуться на Купянщине. Речь идет о населенном пункте Двуречная, где ВС РФ оккупировали часть новых территорий.
Напомним, накануне в ISW заявили, что на Купянщине у РФ успехов нет, хотя враг и не оставляет попыток атаковать. Так российские войска наступали севернее Купянска в районе Голубовки, восточнее Купянска в районе Петропавловки и юго-восточнее Купянска в районе Степовой Новоселовки 17 и 18 января. Тем временем Военнослужащий украинской бригады, действующей на Купянском направлении, заявил 18 января, что у российских войск «закончилась» бронетехника на этом направлении, и они прибегают к проведению многоволновых пехотных атак после предыдущих механизированных атак в этом районе численностью в роту.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: Deep State, аналитики, проект, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 07:27;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке 20 января авторы проекта Deep State обновили карты боевых действий в Харьковской области, где указали продвижение врага.".