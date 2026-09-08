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Людей просять не наближатися до Лозовеньківського водосховища – у воді дрон

Події 10:35   08.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Людей просять не наближатися до Лозовеньківського водосховища – у воді дрон Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов звернувся до рибалок та людей, які люблять відпочивати на території Лозовеньківського водосховища. Він попросив тимчасово утриматися від його відвідування через небезпеку у воді. 

“Сьогодні вночі на територію водосховища впав безпілотний літальний апарат. До його вилучення фахівцями ДСНС просимо утриматися від риболовлі, купання та пересування водосховищем на човнах й інших плавзасобах”, – написав Гололобов.

Також він закликав людей бути обережними – не наближатися до місця падіння снарядів та не чіпати підозрілі предмети.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2026 в 10:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Він попросив тимчасово утриматися від його відвідування через небезпеку у воді. ".