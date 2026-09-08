Людей просять не наближатися до Лозовеньківського водосховища – у воді дрон

Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов звернувся до рибалок та людей, які люблять відпочивати на території Лозовеньківського водосховища. Він попросив тимчасово утриматися від його відвідування через небезпеку у воді.

“Сьогодні вночі на територію водосховища впав безпілотний літальний апарат. До його вилучення фахівцями ДСНС просимо утриматися від риболовлі, купання та пересування водосховищем на човнах й інших плавзасобах”, – написав Гололобов.

Також він закликав людей бути обережними – не наближатися до місця падіння снарядів та не чіпати підозрілі предмети.