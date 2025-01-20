«Это опасный момент»: Коваленко прогнозирует тяжелые бои на Харьковщине

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко объяснил, зачем россияне пытаются расширить зону контроля на Боровском направлении.

«Сейчас им достаточно сложно продолжать движение из Колесниковки и Кругляковки. То есть, выход на реку Оскол, по факту, по ее левому берегу не дает возможности россиянам сейчас начать более интенсивное движение на юг и север – в принципе, у них были такие планы. Поэтому сейчас происходит процесс расширения флангов и расширения зон удара, соответственно, на южной части их движения в направлении Боровой», – отметил аналитик.

И такое развитие событий он назвал «опасным моментом».

«Особенно если считать тот факт, что на Лимано-Купянской оси, особенно на Купянском направлении, действует 1-я танковая армия, максимально обеспеченная механизированными компонентами. Пожалуй, это на сегодняшний день наиболее укомплектованное формирование, имеющее больше механизированных компонентов, чем любые другие общевойсковые армии или любое другое формирование. Поэтому опасность состоит в том, что россияне могут именно на этом направлении в ближайшее время восстановить достаточно интенсивные механизированные штурмы», – акцентировал Коваленко.

Видео: OBOZ.UA