«Это опасный момент»: Коваленко прогнозирует тяжелые бои на Харьковщине
Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко объяснил, зачем россияне пытаются расширить зону контроля на Боровском направлении.
«Сейчас им достаточно сложно продолжать движение из Колесниковки и Кругляковки. То есть, выход на реку Оскол, по факту, по ее левому берегу не дает возможности россиянам сейчас начать более интенсивное движение на юг и север – в принципе, у них были такие планы. Поэтому сейчас происходит процесс расширения флангов и расширения зон удара, соответственно, на южной части их движения в направлении Боровой», – отметил аналитик.
И такое развитие событий он назвал «опасным моментом».
«Особенно если считать тот факт, что на Лимано-Купянской оси, особенно на Купянском направлении, действует 1-я танковая армия, максимально обеспеченная механизированными компонентами. Пожалуй, это на сегодняшний день наиболее укомплектованное формирование, имеющее больше механизированных компонентов, чем любые другие общевойсковые армии или любое другое формирование. Поэтому опасность состоит в том, что россияне могут именно на этом направлении в ближайшее время восстановить достаточно интенсивные механизированные штурмы», – акцентировал Коваленко.
Видео: OBOZ.UA
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, коваленко, Купянщина, обозреватель;
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- • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 09:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко объяснил, зачем россияне пытаются расширить зону контроля на Боровском направлении.".